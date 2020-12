Trae Young a marqué 37 points et les Hawks d’Atlanta remaniés ont battu Chicago 124-104 mercredi soir, gâchant les débuts de Billy Donovan en tant qu’entraîneur des Bulls.

Atlanta a tiré 54% (43 pour 80) du terrain et sept joueurs ont marqué à deux chiffres. Cam Reddish avait 15 points et John Collins a terminé avec 14.

À la recherche de leur première place en séries éliminatoires depuis 2017, les Hawks ont signé Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo et Kris Dunn en agence libre. Rondo et Dunn ont été retenus lors de la soirée d’ouverture, mais Bogdanovic avait 15 points et sept rebonds, et Gallinari en a marqué 13.

Alors que les nouveaux venus pourraient donner un coup de pouce à Atlanta, le dynamique Young reste le moteur qui anime les Hawks. Il a apparemment marqué à volonté contre les Bulls, allant de 10 pour 12 sur le terrain, 5 pour 6 à 3 points et 12 pour 14 à la ligne. Il a également eu sept passes et six rebonds.

Chicago a nettoyé son front office et a licencié l’entraîneur Jim Boylen après avoir été 22-43 l’an dernier lors de sa troisième saison consécutive de défaites. Donovan a été embauché en septembre, et il semble qu’il a tout à fait le travail devant lui.

Zach LaVine a marqué 22 points et Lauri Markkanen a récolté 21 points et sept rebonds dans un début solide pour une saison importante pour l’attaquant de 23 ans. Mais les Bulls ont eu des difficultés défensives et ont parfois été négligents avec le ballon, terminant avec 17 revirements.

Patrick Williams, le choix n ° 4 du repêchage de cette année, avait 16 points pour Chicago à ses débuts en NBA. Williams, âgé de 19 ans, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Bulls à commencer leur premier match de la saison.

Young a ouvert la voie alors qu’Atlanta prenait le contrôle en première période. Il a trouvé Collins pour un jam alley-oop qui a fait 66-46 avec 4:49 à gauche. Il avait 27 points sur un tir de 7 en 9 à la pause, aidant les Hawks à prendre une avance de 83-59 à la mi-temps.

TIP-INS

Hawks: Dunn (genou droit) a raté le match contre son ancienne équipe. Dunn a joué pour les Bulls au cours des trois dernières saisons avant de signer un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans avec les Hawks en agence libre. Il est juste à un point où il essaie de bien faire, a déclaré l’entraîneur Lloyd Pierce. Il a fait des activités sans contact. … C Clint Capela (douleur d’Achille à gauche) et Rondo (protocoles de santé et de sécurité) ont également été retenus. Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait être un problème persistant avec Capela, Pierce a répondu: Non, je pensais juste qu’il avait mal.

Taureaux: F Thaddeus Young a raté l’ouverture du score en raison d’une infection dans la jambe gauche inférieure. … Donovan n’a révélé ses partants que juste avant son premier match. Il est allé avec Williams, Markkanen, LaVine, Wendell Carter Jr.et Coby White, mais il a dit qu’il était important de rester flexible cette année en raison de COVID-19[feminine protocoles. Je pense que nous devons faire du bon travail, joueurs et entraîneurs, pour nous assurer que nous restons tous prêts », a-t-il déclaré. … Chicago a balayé sa saison de trois matchs contre Atlanta l’an dernier, remportant chaque match par au moins 20 points.

ROOKIES

Alors que Williams a commencé ses débuts en NBA, la recrue d’Atlanta Onyeka Okongwu a été mise à l’écart par une blessure au pied. Okongwu, un centre de 6 pieds 9 pouces du sud de la Californie qui a été sélectionné par les Hawks avec le choix n ° 6 du repêchage, sera réévalué lundi, le jour de l’ouverture à domicile des Atlantas contre Detroit.

SUIVANT

Hawks: Visitez Memphis samedi. Ils ont abandonné leurs deux matchs contre les Grizzlies la saison dernière.

Bulls: Cherchez à arrêter une séquence de neuf matchs perdus contre l’Indiana lorsqu’ils accueillent les Pacers samedi soir.