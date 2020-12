MEMPHIS, Tennessee: Trae Young a marqué huit points d’affilée sur la ligne droite et a terminé avec 36 points alors que les Atlanta Hawks battaient les Memphis Grizzlies 122-112 samedi soir.

Kevin Huerter a ajouté 21 points pour les Hawks, qui ont remporté leur deuxième consécutif. DeAndre Hunter a terminé avec 15 points et la recrue Nathan Knight a ajouté 14 points, soit 4 sur 5 sur le terrain et 2 pour 3 à 3 points.

Ja Morant a mené Memphis avec 28 points et sept passes, et Kyle Anderson a terminé avec 20 points et 14 rebonds. Dillon Brooks a ajouté 19 points avant de faire une faute dans les dernières secondes.

Huerter a déclaré que l’objectif était d’arrêter le match de transition des Grizzlies et de les garder à l’écart de la peinture, où ils sont l’une des meilleures équipes de la ligue.

Pour la plupart, je pense que nous avons fait du très bon travail à cet égard. Nous avons essayé de transformer beaucoup d’entre eux en tireurs, a déclaré Huerter, ajoutant plus tard: en essayant de les garder hors de la peinture, et nous avons fait notre truc offensivement.

Le match était une confrontation entre deux des meilleurs jeunes gardiens de point de la ligue à Young et Morant, qui avaient tous deux eu de grands débuts de saison. Young a récolté 37 points lors de la victoire 124-104 des Hawks à Chicago, tandis que Morant a marqué 44 points lors d’une défaite à domicile contre San Antonio.

Young, qui était limité à 12 points en première mi-temps, a marqué 10 points dans la finale 2:40 contre les Grizzlies, en commençant par la huitième de suite pour empêcher Memphis de dépasser Atlanta.

Je pense que les tirs sont tombés, a déclaré Young à propos de la seconde période. J’avais de très bons looks dans cette première mi-temps. Les coups de feu n’étaient pas entrés. Pour nous tous. Je pense que nous nous sommes débarrassés de la rouille (en première mi-temps) et que nous avons très bien joué en marquant tout au long du match.

Les jeunes gardes ont porté leurs équipes tout au long de la première mi-temps, les Hawks recevant également une rafale précoce de Huerter, qui avait 13 points à la pause, frappant ses cinq tirs.

Les Hawks avaient une avance de 58-56 à la demie.

Nous sommes tous les deux de jeunes talents essayant d’être le visage de la ligue, a déclaré Morant. «Nous avons joué les uns contre les autres plusieurs fois. … Le ciel est la limite pour (Young). »

TIP-INS

Hawks: Divisez deux matchs préparatoires contre les Grizzlies à Memphis. Le joueur de première ligne Danilo Gallinari n’a pas joué en raison d’une contusion au pied gauche. Knight, qui a signé un contrat à double sens avec les Hawks après une carrière de quatre ans chez William & Mary, a marqué ses premiers points NBA au premier trimestre.

Grizzlies: Réserve G DeAnthony Melton a été égratigné tard samedi matin en raison des protocoles de santé et de sécurité. En termes de date de retour, je suis nouveau dans ce processus, a déclaré l’entraîneur de Memphis Taylor Jenkins, ajoutant: Nous n’avons pas encore de calendrier ferme. C’est à déterminer. … Kyle Anderson a atteint 2 000 points en carrière au premier quart. Morant a atteint 500 passes décisives au deuxième quart.

CONNAISSANCE DES BLESSURES: Interrogé sur la disponibilité de certains joueurs blessés des Hawks, l’entraîneur Lloyd Pierce a déclaré franchement qu’il ne pouvait entraîner que ceux disponibles. Et c’est comme ça qu’il l’aborde.

Je ne prétends jamais connaître les blessures, a déclaré l’entraîneur des Hawks. Je n’ai jamais subi de blessure de ma vie, donc je ne prétends pas savoir ce qu’est un ACL ou un MCL ou quoi que ce soit d’autre, un pied ou une cheville. Je n’en sais rien, donc je n’essaye pas de faire semblant de savoir.

SUIVANT

Hawks: Jouez leur match d’ouverture à domicile contre les Pistons de Detroit lundi.

Grizzlies: Commencez le premier road trip de la saison lundi à Brooklyn contre les Nets.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports