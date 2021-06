Trae Young joue le rôle principal alors que les Atlanta Hawks arrachent le match 1 contre les Milwaukee Bucks sur la route | Nouvelles de la NBA

Clint Capela a marqué le cerceau de feu vert avec 29,8 secondes à jouer, et Trae Young a couronné une performance de 48 points avec quatre lancers francs ultérieurs, permettant aux Atlanta Hawks d’étourdir l’hôte Milwaukee Bucks 116-113 lors de l’ouverture de la finale de la Conférence de l’Est mercredi. nuit.

Les Bucks, troisième tête de série et très favorisés, ont terminé les 2h08 sans but sur le terrain, ratant leurs cinq derniers tirs, y compris les tentatives capricieuses de 3 points de Pat Connaughton et Khris Middleton, pour permettre à Atlanta de se rallier d’un déficit de quatre points et amorcer sa troisième série éliminatoire consécutive avec une victoire sur la route.

Les 48 points de Young sont venus de 17 pour 34 tirs sur le terrain (4 pour 13 sur 3 points). Il a complété un double-double avec un record de 11 passes décisives.

Capela et John Collins ont également enregistré des doubles-doubles pour les Hawks. Capela a récolté 12 points et 19 rebonds, un sommet dans le match, tandis que Collins a ajouté 23 points et 15 rebonds.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides John Collins 23 15 1 Kevin Huerter 13 2 1 Clint Capela 12 19 2 Bogdan Bogdanovic 4 2 3 Traé Jeune 48 11 7

Giannis Antetokounmpo avait 34 points pour compléter 12 rebonds, un sommet pour l’équipe, et Jrue Holiday a récolté 33 points pour aller avec 10 passes décisives pour les Bucks, qui menaient 111-107 après une ruelle d’Antetokounmpo après une passe de vacances avec 2:08 pour jouer.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Giannis Antetokounmpo 34 12 9 PJ Tucker 4 7 2 Brook Lopez 7 2 0 Khris Middleton 15 5 4 Vacances à Jrue 33 4 dix

Collins a répliqué avec un pointeur à 3 points pour ramener les Hawks à un point, après quoi Capela a attrapé le flotteur errant de Young et l’a placé pour une avance de 112-111 avec 29,8 secondes à jouer.

Les seuls points des Bucks après cela sont venus sur deux lancers francs d’Antetokounmpo avec 5,3 secondes à jouer, mais ils ont été pris en sandwich par une paire de Young 2-en-2 sur la ligne.

Kevin Huerter a récolté 13 points pour les Hawks, qui ont gagné malgré un tir de seulement 8 pour 32 sur 3 points.

Middleton a tiré 6 pour 23 lors d’une soirée de 15 points pour Milwaukee, tandis que Bobby Portis a marqué 11 points sur le banc.

Le tronçon le plus impressionnant de Young s’est produit après qu’Antetokounmpo ait donné à Milwaukee une avance de 65-58 à la deuxième minute de la troisième période.

Au cours des huit minutes suivantes, la vedette de troisième année a obtenu deux points à 3 points, trois points à deux points et trois passes décisives, y compris une ruelle hors du panneau à Collins dans une rafale de 28-13 qui a renversé le score. en faveur d’Atlanta, 86-78.

Les Bucks ont réussi à s’en sortir, tirant finalement même 98-tous sur une allée d’Antetokounmpo de Middleton avec 5:25 à jouer.

Young a récolté 25 de ses 48 points en première mi-temps, mais cela n’a pas suffi à empêcher Milwaukee d’entrer dans la pause avec une avance de 59-54.

Invaincus en cinq matchs à domicile lors de leurs deux premières séries, les Bucks ont mené pendant la majeure partie de la mi-temps, dont 34-25 après avoir ouvert la deuxième période avec des cerceaux consécutifs de Middleton, Antetokounmpo et Connaughton.

Le match 2 de la série au meilleur des sept est prévu vendredi, également au Fiserv Forum de Milwaukee.