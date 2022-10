Trae Young et John Collins propulsent les Hawks d’Atlanta devant le Magic d’Orlando 108-98

Trae Young a surmonté une première mi-temps sans but pour terminer avec 25 points et 13 passes, John Collins a ajouté 23 points et 13 rebonds, et les Atlanta Hawks ont battu le Orlando Magic 108-98 vendredi soir.

Dejounte Murray a ajouté 20 points et neuf passes décisives pour Atlanta, qui s’est amélioré à 2-0 lors de la jeune saison.

“Nous avons vraiment eu du mal à trouver un rythme offensif, et je pensais que nos revirements les maintenaient dans le jeu et jouaient essentiellement leur rythme”, a déclaré l’entraîneur des Hawks, Nate McMillan. «Notre défense est restée avec elle et notre défense s’est présentée au quatrième quart en les maintenant à 17 points. De quoi permettre à notre attaque de pouvoir mettre quelques points au tableau. Nous avons lutté pendant trois quarts pour trouver un rythme.

Cole Anthony, qui a raté la défaite d’ouverture d’Orlando à Detroit en raison d’une maladie il y a deux nuits, a marqué 17 de ses 25 points en première mi-temps et la recrue Paolo Banchero, le premier choix au repêchage, a récolté 20 points et 12 rebonds alors que le La magie est tombée à 0-2.

“Je pense juste qu’ils ont eu chaud et que nous avons eu froid”, a déclaré Banchero. « C’est assez simple. Ils faisaient des tirs. Trae Young a eu chaud. Je pense que nous avons fait du bon travail en première mi-temps, mais c’est un grand joueur, alors vous avez vu ce qui s’est passé.

Les Hawks ont commencé à s’éloigner au quatrième lorsque Justin Holiday a frappé un 3 points et Clint Capela a marqué à l’intérieur pour porter le score à 95-88 avec 5:46 à faire. Une passe allée-oop de Young à Collins pour le dunk a provoqué un rugissement de la foule à State Farm Arena, mettant Atlanta 97-90.

Young l’a glacé quand il a frappé un 3 du coin droit alors que le chronomètre des tirs expirait et qu’il tombait hors des limites, et a suivi la possession suivante avec un 3 immédiatement qui a donné aux Hawks leur plus grande avance à 105-92 avec 2 : 40 restants.

“Je me suis concentré à plier les genoux, à regarder la jante et à prendre mon temps”, a déclaré Young à propos de sa performance globale au tir. «Je pensais que je me précipitais un peu parce que je précipitais mon tir de toute sa longueur. Je n’ai vraiment pas eu le temps de prendre mon temps. J’ai juste ralenti.”

Un 3 de Collins du côté gauche a porté le score à 108-94 dans la dernière minute.

Menant 81-80 au début du quatrième quart, le Magic a obtenu un 3 d’Anthony qui semblait donner le ton pour la dernière période, mais Holiday et Collins ont frappé des 3 consécutifs et Murray a frappé un lay-up qui a mis les Hawks en place 90-86 .

“Je pense que notre énergie s’est en quelque sorte évanouie alors que nous arrivions à ce quatrième quart-temps”, a déclaré Anthony. “Ils ont commencé à nous séparer, en profitant de cela et c’est à ce moment-là qu’ils ont pu obtenir autant de regards ouverts. En tant qu’équipe, nous devons rester enfermés.

Young a nourri De’Andre Hunter pour un slam dunk rapide qui a fait 70-66 à 6:21 du troisième, et le Magic a appelé le temps mort. Pourtant, les Hawks ne pouvaient pas s’éloigner alors qu’Orlando continuait de les égaler avec Terrence Ross frappant un 12 pieds de la ligne de base gauche pour mettre le Magic en place 75-74.

Young était de 0 en 7 sur le terrain avec huit passes décisives en première mi-temps. Il a ouvert le troisième quart-temps avec un revirement, mais Collins a réussi un vol et un lay-up qui ont ramené Atlanta à moins d’un. Young a finalement frappé un 3 pour forcer une égalité de 57, et Murray a suivi la possession suivante avec un 3 qui a donné aux Hawks une avance d’un point, leur première depuis qu’il était 11-10.

Le Magic a pris la première avance à deux chiffres du match sur deux lancers francs de Mo Bamba à 11:28 du deuxième.

Young et Murray étaient un combiné 0 pour 7 sur le terrain avec cinq revirements alors que les Hawks tiraient de l’arrière 27-19 à la fin du premier quart. Young a obtenu cinq passes décisives.

Le Magic menait 54-50 à la mi-temps. Orlando a tiré 48% du terrain. Les Hawks ont tiré 22% sur 18 tentatives depuis l’arc.

CONSEILS

La magie: G Jalen Suggs s’est blessé à la cheville droite au milieu du troisième, a boité jusqu’aux vestiaires et n’est pas revenu. Il a terminé avec trois points et était 1 sur 5 du terrain en 16 minutes. … A commis 17 revirements pour le deuxième match consécutif, menant à 24 points pour les Hawks. … Orlando a perdu sept des huit rencontres avec les Hawks et est tombé à 22-42 de tous les temps à Atlanta. … F Jonathan Isaac (genou), G Gary Harris (genou), G Markelle Fultz (orteil), C Moritz Wagner (pied) ont raté leur deuxième match consécutif en raison de blessures.

Faucons : Atlanta a battu Orlando 26-8 en points rapides. … G Bogdan Bogdanovic a été mis à l’écart pour le deuxième match consécutif en raison d’une blessure au genou.

