Traditions galloises, miracles médiévaux et comment les poireaux sont devenus un symbole emblématique

Lors du dernier sermon de saint David, ses paroles à ses disciples furent: « Soyez joyeux, et gardez votre foi et votre credo. Faites les petites choses que vous m’avez vu faire et dont vous avez entendu parler. Je marcherai sur le chemin que nos pères ont foulé devant nous. . «

«Faites les petites choses» est devenu un dicton inspirant bien connu au Pays de Galles.

On pense que St David est mort le 1er mars 589 après JC, et ses restes ont été enterrés dans la cathédrale Saint-David dans le Pembrokeshire, qui était un lieu de pèlerinage populaire après avoir été canonisé en 1120 après JC.

Son sanctuaire a été enlevé par les Vikings aux Xe et XIe siècles, et un nouveau sanctuaire a été construit à sa place au XIIIe siècle.

On pense que faire deux pèlerinages à son sanctuaire de la cathédrale Saint-David équivaut à un pèlerinage au Vatican, tandis que trois équivaut à un pèlerinage à Jérusalem.

Saint David est le saint patron du Pays de Galles depuis le 12ème siècle – il a été canonisé par le pape Callixte en 1120. Parmi les saints patrons des îles britanniques, seuls saint David et saint Patrick avaient visité le pays dont ils sont le saint patron.

St Patrick était un missionnaire romano-britannique, St George était un soldat romain d’origine grecque et St Andrew était de Palestine.

Quels sont les symboles et images associés à St David?

Le drapeau de St David est une croix jaune sur fond noir. Le jour de la Saint-David, le drapeau de St David et Y Ddraig Goch (le dragon rouge, drapeau national du Pays de Galles), flottera plus que d’habitude.

Les images de St David le représentent souvent sur une colline avec une colombe blanche sur l’épaule. La colombe représente le Saint-Esprit qui a donné à St David un discours éloquent lorsqu’il a prêché. Certaines histoires disent que la colombe est représentée parce qu’un amour est tombé sur son épaule le jour où il a miraculeusement élevé une colline pour prêcher.

Les gens portent souvent des poireaux en souvenir des conseils de saint David lors de la bataille contre les Saxons lorsque, soi-disant, saint David a conseillé aux guerriers gallois de porter un poireau lors d’une bataille avec les Saxons, afin de pouvoir distinguer les ennemis et les alliés. Ils ont gagné la bataille et les poireaux sont devenus un symbole gallois.

La Saint-David est-elle un jour férié?

Non. Alors que la Saint-André en Écosse et la Saint-Patrick en Irlande sont des jours fériés, la Saint-Georges en Angleterre et la Saint-David au Pays de Galles ne le sont pas.

En 2007, Tony Blair a rejeté les appels pour que la Saint-David devienne un jour férié, malgré un sondage révélant que 87% des Gallois voulaient un jour férié le 1er mars.

Les écoliers avaient l’habitude de passer une demi-journée de vacances et, dans certaines régions du Pays de Galles, cette tradition se poursuit.

Comment la Saint-David est-elle célébrée?

Le chroniqueur du 17ème siècle Samuel Pepys a noté comment les célébrations galloises à Londres pour la Saint-David déclencheraient des contre-célébrations plus larges parmi leurs voisins anglais, avec des effigies grandeur nature de Gallois symboliquement lynchés.

Au 18ème siècle, la coutume était née de confiseurs produisant des « Taffies » – des figurines en pain d’épice cuites sous la forme d’un Gallois chevauchant une chèvre – le jour de la Saint-David. Ces jours-ci, la Saint-David est célébrée principalement au Pays de Galles ou de grandes populations d’expatriés gallois vivant en dehors du Royaume-Uni.

Les gens célèbrent la Saint-David en portant une jonquille, la fleur nationale du Pays de Galles, ou un poireau, symbole personnel de Saint-David.

Au Pays de Galles, les gens, en particulier les enfants, portent des costumes traditionnels gallois. Les filles portent un jupon et un pardessus en flanelle galloise et un grand chapeau, porté sur un bonnet à volants.

Les garçons portent une chemise blanche, un gilet en flanelle galloise, un pantalon noir, de longues chaussettes en laine et des chaussures noires. Les tenues sont originaires des 18e et 19e siècles.

Les enfants du Pays de Galles apprécient souvent les danses traditionnelles galloises, chantent des chansons folkloriques galloises et récitent des poèmes gallois, et participent à des concerts scolaires, ou eisteddfodau.

Les régiments gallois de l’armée britannique mangent traditionnellement des poireaux crus le 1er mars pour célébrer leur saint patron. En 2017, la reine a donné des poireaux aux soldats du Royal Welsh pour marquer la Saint-David à Lucknow Barracks, ainsi qu’à l’une des chèvres régimentaires du Royal Welsh.