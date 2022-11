Traditions de Thanksgiving : Jessie James Decker, Alison Sweeney et d’autres racontent comment elles célèbrent la fête

Thanksgiving est là et les célébrités se préparent à célébrer.

En parlant avec Fox News Digital, les stars ont partagé leurs traditions préférées de Thanksgiving et ce dont elles sont reconnaissantes pour cette saison des fêtes.

“Je suis reconnaissant pour la santé”, a déclaré Gary LeVox de Rascal Flatts. “Je suis reconnaissant pour ma famille. Je suis reconnaissant que la pandémie soit terminée. Je suis reconnaissant de travailler. Mon Dieu, juste pour avoir … de l’air dans mes poumons, vous savez, c’est en soi une bénédiction parce que, Je veux dire, je viens, vous savez, nous avons perdu tellement de personnes pendant COVID. Je veux dire, je pourrais compter qu’il y avait plus de 20 amis et connaissances que je connaissais décédés pendant COVID.

Pour LeVox, les traditions des fêtes de Thanksgiving tournent autour de trois choses : “le football, la bonne bouffe [and] les pantalons de survêtement.”

‘RHOBH’ STAR SHEREE ZAMPINO CÉLÈBRE THANKSGIVING ‘COMME TOUTE LA FAMILLE’ AVEC EX WILL SMITH ET SON TREY

Anna Faris est reconnaissante que tous ses enfants soient heureux. Faris partage son fils Jack avec son ex-mari Chris Pratt, et elle est la belle-mère des deux enfants de son mari Michael Barrett.

“Je suis tellement reconnaissant que les trois enfants, j’ai deux beaux-enfants et un fils de 10 ans, soient vraiment heureux en ce moment, car quand ils ne sont pas heureux, c’est difficile”, a déclaré Faris. La co-vedette de “The Estate” de Faris, l’actrice australienne Toni Collette, dit qu’elle est reconnaissante “pour les opportunités et les aventures qui se présentent à moi”.

Le chanteur de musique chrétienne Matthew West attend avec impatience la saison des fêtes car cela lui donne l’occasion de passer du temps de qualité bien mérité avec sa famille.

“Je suis un musicien itinérant et être parti est l’histoire de mon année, donc il y a quelque chose de si spécial quand le calendrier et les spectacles et les parcs de bus de la tournée et que je reviens à Nashville et que je franchis la porte, et c’est officiellement Thanksgiving, ou c’est officiellement Noël”, a déclaré West. “Ce temps passé en famille est précieux et sacré. J’ai quelques traditions préférées, mais beaucoup d’entre elles traitent du temps passé les uns avec les autres.”

La chanteuse canadienne Lindsay Ell est d’accord avec West.

“Ma tradition de vacances préférée est de rester à la maison. Nous voyageons tellement tout au long de l’année que c’est agréable de prendre du temps, de s’asseoir dans des pantalons de survêtement, de regarder de bons films et de bien manger”, a-t-elle déclaré.

Jason Momoa dit que sa tradition de vacances préférée tourne autour de ses enfants et passe du temps à regarder de grands films comme “Home Alone”.

Pendant ce temps, Jessie James Decker anticipe déjà les prochaines grandes vacances, notant que sa “tradition de vacances préférée est … mettre le sapin de Noël avec les enfants, boire du cidre de pomme et écouter de la musique de Noël.”

Pour Joe Jonas, le but des vacances de Thanksgiving est “d’être en famille”, et bien sûr la nourriture.

“En grandissant, il regardait le football et traînait avec ses amis et sa famille … juste être ensemble, et c’est ce qui compte”, a déclaré Jonas, ajoutant qu’en matière de nourriture, il met “autant de sauce que possible sur tout”.

“Je pense que la tradition … est que je sépare toujours les différents aliments dans mon assiette. Mon père, il devait toujours séparer, et je pense que ça se perpétue.”

Pour Alison Sweeney, Thanksgiving consiste à faire l’inventaire de tout ce dont elle est reconnaissante dans sa vie, en disant qu’elle est “reconnaissante pour tant de choses”. Elle a expliqué qu’elle était très reconnaissante pour ses enfants et “pour leur santé” et “pour cette vie incroyable” qu’elle a.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“En tant que parent, j’adore célébrer Thanksgiving parce que c’est l’occasion de s’arrêter et d’être reconnaissant et de partager cette expérience avec vos enfants et de les aider à voir à quel point ils sont reconnaissants”, a déclaré Sweeney. “J’ai commencé un truc avec mes enfants où je leur demande d’écrire chaque soir trois choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, et ça peut être des petites choses comme, ‘je n’ai pas eu à sortir les poubelles aujourd’hui’ ou ‘je’ Je suis reconnaissant pour mon chien ‘- juste pour passer une minute à penser à ce pour quoi vous êtes reconnaissant ce jour-là et à en faire une habitude pour la vie.”

Sweeney a également admis que Thanksgiving était sa fête préférée de l’année, principalement parce que la fête de Thanksgiving est son “repas préféré de l’année” et quelque chose qu’elle prépare chaque année.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’y pense beaucoup tout au long de l’année, et je vise vraiment cela, en me préparant physiquement et mentalement pour ce jour. ‘A quelle heure vais-je manger ? Quelle chose vais-je manger en premier ? impliquer?” “, A déclaré Sweeney. “J’aime tout. J’aime l’odeur de la cuisine, et je commence à préparer les accompagnements et tout ça trois jours à l’avance, et j’adore ça. J’aime chaque partie. Cela ne me dérange même pas de nettoyer après. J’aime tout.”

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.