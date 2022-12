Traditions de Noël des célébrités: Tim Allen, Blake Shelton, Christie Brinkley en vacances «à l’ancienne»

Noël approche à grands pas et les célébrités sont prêtes à le fêter !

Tout en parlant avec Fox News Digital, les stars ont partagé leurs traditions de Noël préférées et ce qu’elles attendent le plus à chaque saison des fêtes.

“En plus de regarder les enfants et leurs yeux s’illuminer lorsqu’ils ouvrent leurs cadeaux du Père Noël, je dirais la nourriture”, a déclaré la chanteuse country Jessie James Decker. “J’adore cuisiner et chaque jour de Noël, je crée ce grand repas de 10 à 12 plats qui ravit tout le monde. Mes parents viennent, mes frères et sœurs viennent, les cousins. Nous venons tous chez moi, et j’ai très longtemps table qui peut accueillir 12 personnes. Et donc je propose ce repas massif de 10 à 12 plats, et tout le monde l’attend.

Alors qu’elle dit qu’elle garde toujours le menu secret de sa famille, il se compose généralement “d’un pré-cocktail, d’un post-cocktail, d’apéritifs”, et elle fera presque toujours “une sorte de pâtes puis une sorte de viande”. “

“Je le fais vraiment”, a admis Decker. “J’adore cuisiner et je suis bon en cuisine. Et donc tout le monde est vraiment excité, et je suis très excité à propos du menu et de son élaboration.”

Tim Allen dit que sa partie préférée de Noël est d’allumer son arbre de Noël avec sa famille. Il plaisante en disant qu’il se sent “comme Chevy Chase dans un film”, quand il se rend compte qu’il y a des ampoules qui se sont éteintes.

“C’est incroyable, mais ça me frustre chaque année pour la même chose”, a-t-il noté, ajoutant que sa famille finit toujours par rire de la situation.

Allen aime aussi redonner pendant les vacances. “Actuellement, je peux faire du bénévolat dans une soupe populaire et j’ai passé des années et des années, et je m’amuse tellement avec d’autres comédiens qui servent des repas. Et ce n’est pas faire exploser un klaxon de charité, je dis juste que nous nous amusons tellement. Les bandes dessinées au service des gens, il n’y a rien de tel”, a expliqué Allen. “Je le fais avec ma famille, et nous l’apprécions tous tellement, et nous adorons qu’on nous demande de le faire.”

Les traditions de Noël de la star country Blake Shelton tournent autour de sa femme Gwen Stefani et de ses trois fils, les comblant de cadeaux et passant du temps avec eux dans sa ville natale.

“Pour Noël cette année, ça va juste être beaucoup de nourriture, j’aime la nourriture”, a expliqué Shelton. “Nous gâtons les enfants, Gwen gâte vraiment les enfants, et j’espère que nous pourrons passer autant de temps que possible à la campagne dans l’Oklahoma.”

Comme Decker, les projets de vacances de la star de “Grey’s Anatomy” et “Private Practice” Kate Walsh tournent également autour de la bonne nourriture. “Je fais habituellement un grand dîner de réveillon de Noël, et nous retournons à New York pour Noël cette année, donc je ferai un grand [Christmas] là-bas avec un groupe de famille et d’amis, donc je suis vraiment excitée à ce sujet”, a-t-elle partagé.

Pour le chanteur chrétien Matthew West, Noël consiste à passer du temps avec sa famille. Il explique parce qu’il est “un musicien itinérant et être parti est l’histoire de mon année”, dès qu’il arrive à la maison pour les vacances, c’est tout de suite comme Noël.

“L’une de mes choses préférées est que j’emmène mes filles, je les surprends et je leur achète une tenue dans laquelle elles peuvent s’habiller, puis je les emmène à un rendez-vous spécial pour Noël”, a expliqué West à Fox News Digital. “Nous irons voir le ballet, ou nous irons faire un dîner chic ou quelque chose comme ça. Cela a généralement lieu la semaine de Noël, et c’est juste la chose la plus spéciale qui soit.”

Christie Brinkley aime Noël et depuis qu’elle est enfant, disant que sa mère “adorait créer de la magie” et une “atmosphère magique” pendant la période des fêtes, quelque chose qu’elle a conservé dans sa vie d’adulte, apportant ce même sentiment à ses enfants.

“J’adore Noël et j’adore décorer. Quand les enfants étaient petits, j’adorais recréer toute la magie. Je mettais la voie ferrée autour du sapin, et tout ça. J’adore un bon Noël à l’ancienne”, Brinkley a déclaré lors d’une apparition dans “Aujourd’hui avec Hoda et Jenna”. “Chaque fois que je tombe sur un chant de Noël, je l’imprime, je l’attache avec mes rubans usagés de tous les cadeaux, donc c’est festif, puis je distribue les livres, afin que tout le monde connaisse les paroles, afin que nous puissions chanter trois couplets de ‘Silent Night.'”

L’actrice Melissa Joan Hart a déclaré à Fox News Digital qu’elle et sa famille célébraient Noël “de bien des façons”, notamment en décorant leur maison. Elle a expliqué “nous avons toujours évidemment éteint notre crèche, ainsi que notre arbre et tout le reste”. Elle inculque également ses propres traditions d’enfance à ses enfants, comme assister à la messe de Noël la veille de Noël.

“Nous nous assurons toujours de nous souvenir de la raison de la saison, et en général, essayons simplement de trouver des endroits pour inspirer la joie et l’espoir, et toutes les choses que la saison est censée représenter, comme faire du travail de service, aller à la nourriture locale banque, faire des cadeaux aux enfants dans le besoin, ce genre de choses », a déclaré Hart.

L’ancien de “Desperate Housewives”, James Denton, fait de Noël une histoire de famille, et comme lui et ses enfants sont basés à Los Angeles, il se rend dans le Tennessee pour voir son frère et sa sœur. “Je ne les vois pas très souvent”, a-t-il expliqué à Fox News Digital, “alors nous essayons toujours de nous réunir pendant les vacances.”

L’ancien de “All My Children” Cameron Mathison a tellement de traditions de vacances avec sa famille qu’il dit qu’ils ont souvent du mal à les intégrer tous en un mois, expliquant l’une des plus grandes traditions de l’année, la décoration de leur maison, vient en novembre juste après Thanksgiving.

“Nous sommes une grande famille de traditions”, a déclaré Mathison à Fox News Digital.

“Nous allons faire du patin à glace tous les soirs de Noël ; nous lisons une certaine série de livres avant que les enfants ne se couchent avant que le Père Noël n’arrive le soir ; nous faisons des biscuits au sucre avec la recette de ma mère qu’elle a faite quand elle était enfant, que j’ai faite avec elle [and] que maintenant, je fais avec mes enfants à chaque Noël ; nous faisons des tartes à la viande hachée, ce qui est une tradition britannique – nous avons tellement de traditions », a expliqué Mathison. « C’est tellement amusant. C’est en fait difficile de tous les faire participer. Nous devons commencer à ne choisir que nos favoris parce que c’est trop.

L’actrice de “NCIS” Katrina Law commence tout juste à créer de nouvelles traditions de vacances avec sa fille de 4 ans. Elle a récemment essayé de faire des “ornements en pâte à sel”, en disant: “Je ne sais pas comment nous ne ferons pas ça chaque année.”

“Entre la simplicité et la facilité, puis la créativité et la découpe de biscuits, puis vous les peignez, puis vous mettez des paillettes, et puis elle adore l’emballer pour l’offrir en cadeau, et elle en est si fière. . J’adore ça, et donc je pense que c’est une bonne chose à garder”, a expliqué Law.

L’acteur de “Mean Girls” Jonathan Bennett dit qu’il est ravi de regarder le nouveau film de Noël de son ancienne co-star Lindsay Lohan, “Falling for Christmas”, le 25 décembre, notant qu’il est toujours prêt à soutenir son ami.

“Ma tradition de vacances préférée est d’éteindre toutes les lumières de la maison, à l’exception de l’arbre de Noël le soir de Noël, et d’écouter ‘Silent Night’, car comme le dit la chanson, c’est la seule fois par an où tout est calme, et tout va bien”, a ajouté Bennett.

La partie préférée de Michael Buble de Noël est de passer du temps avec sa famille, et “que les gens écoutent (sa musique) constamment”, admettant qu’il “l’aime”.

L’acteur Andrew Walker a évoqué les traditions de Noël de son enfance, affirmant qu’il se réunirait avec sa famille aux talents musicaux. “Nous mangions, puis nous allions dans la salle familiale, ma mère jouait du piano. Mes cousins ​​chantaient, ma tante et mon oncle chantaient, je chantais un peu, et donc nous nous réunissions et jouions juste de la musique “, a-t-il rappelé à Fox News Digital. “Maintenant, c’est juste passer du temps avec mes enfants et la magie de Noël.”

Il a poursuivi: “Nous retournons à Montréal chaque année, ma femme et moi sommes tous les deux de Montréal, au Canada, donc généralement nous avons un Noël blanc. Nous faisons beaucoup de choses que je faisais quand j’étais enfant. Nous allons voir le Père Noël Noël, nous allons à la patinoire et patinons sur les patinoires extérieures, nous passons du temps dans des chalets, donc c’est vraiment comme la quintessence de Noël. Toutes les choses de Noël que vous imaginez, nous les faisons.