L’édition 2023 des prestigieux championnats d’Angleterre bat son plein alors que les rencontres en quart de finale entre les huit derniers concurrents debout ont été gravées dans le marbre et nous nous rapprochons de plus en plus du couronnement du champion de Wimbledon dans le calendrier de tennis en cours.

La skieuse olympique Lindsey Vonn, une fervente fan du major sur gazon, était présente au SW19 pour assister au plus ancien championnat du Grand Chelem dans toute sa splendeur.

Le skieur alpin américain a expliqué pourquoi Wimbledon a une place particulière dans les annales du tennis et dans le monde du sport dans son ensemble.

« J’aime la tradition de Wimbledon. J’aime les blancs, j’aime que dans n’importe quel stade on puisse entendre une mouche tomber », a commencé le joueur de 38 ans.

« Tout le monde respecte tellement le jeu. Il y a tellement de tradition, tellement d’histoire et je suis une personne qui aime vraiment la tradition », a-t-il poursuivi.

« Honnêtement, il y a tellement de choses dans le monde qui changent. J’aime quelque chose qui sera toujours là, qui sera toujours incroyable, et pour moi, c’est Wimbledon », a déclaré le skieur par excellence.

« Je pense que mon souvenir le plus vif de Wimbledon a été de regarder Roger Federer et Andy Roddick dans ce long tie-break final fou, ça n’arrêtait pas d’aller et venir, et nous étions sur le bord de nos sièges tout le temps. »

L’athlète de 38 ans est une fière fan du maestro suisse Federer et dit qu’elle s’inspire du septuple vainqueur de Wimbledon avant ses compétitions.

«Roger a toujours été, en quelque sorte, mon gars. Je me souviens de l’avoir regardé avant certaines de mes courses et j’ai toujours l’impression que peu importe s’il est à court de balles de match, je n’ai jamais l’impression que c’est fini, donc pour moi, c’était toujours quelque chose à regarder et à aspirer », a-t-elle affirmé.

« Il y a beaucoup de similitudes entre le tennis et le ski. C’est un sport individuel, vous êtes seul. Quand tu es à la porte de départ du ski, il y a toute la pression sur toi », a-t-elle déclaré en établissant des parallèles entre les sports.

Vonn a également évoqué la force mentale nécessaire pour survivre dans les sports individuels.

« C’est comme être à une balle de match et il n’y a que vous pour contrôler ce qui se passe. Et j’aime le tennis parce que vous pouvez le voir sur leurs visages et en ski, vous ne pouvez pas parce que nous avons des casques et des lunettes et tout, mais je sens quand je les regarde, je peux sentir leur émotion et comment ils se battent mentalement, et comment les champions ne laissent pas la pression les atteindre », a-t-elle déclaré.

« Je pense que Wimbledon offre tellement de respect pour le jeu, c’est évidemment la tradition et l’histoire, mais c’est la tradition et l’histoire du respect, de l’amour et de l’admiration », a-t-elle expliqué.

« Jouer sur l’herbe et regarder l’herbe est tellement différent et j’aime tout à ce sujet », a-t-elle déclaré.

« Et vous obtenez des fraises et de la crème et c’est toujours bien aussi », a-t-elle conclu.

Novak Djokovic, six fois champion SW19, sera en quart de finale mardi alors qu’il devrait affronter Andrey Rublev, tandis que Jannick Sinner affrontera Roman Safiullin.

Dans l’action QF féminine du jour, Iga Swiatek affrontera Elena Svitolina, tandis que l’Américaine Jessica Pegula affrontera Marketa Vondrusova.