Tradition des régions: Darren Clarke prend rapidement la tête lors de l’ouverture du majeur senior de l’année en Alabama | Actualités du golf

Darren Clarke détient une avance d’un coup à la tradition des régions

Darren Clarke a décidé de se battre pour un premier titre majeur senior après avoir pris une avance d’un coup après le premier tour de la tradition des régions.

Le champion de l’Open 2011 a enregistré sept birdies et un bogey solitaire sur son chemin vers un six-moins de 66 au Greystone Golf & Country Club, donnant à l’Irlandais du Nord un léger avantage sur Stephen Ames et Jerry Kelly.

Clarke – à partir du neuf arrière – a ouvert avec des birdies consécutifs et en a ajouté quatre autres dans un tronçon de cinq trous autour du virage pour remonter le classement, avant d’annuler un gain à la septième en lâchant un tir sur son avant-dernier. trou.

« Les majors sont des majors, cela ne fait aucune différence sur la tournée dans laquelle ils participent, a déclaré Clarke. » Vous voulez bien jouer. Vous demandez à Tiger Woods, vous demandez à Rory McIlroy, vous demandez à Dustin (Johnson), vous demandez à M. (Jack) Nicklaus, vous demandez à n’importe qui, les majors sont ce qu’ils veulent tous, et c’est la même chose ici.

« Nous les voulons tous aussi. Il y a un peu d’excitation supplémentaire, un tournoi à quatre tours. Je pense que c’est le premier tournoi que j’ai organisé depuis Pebble Beach l’année dernière, donc mes jambes sont un peu douloureuses. »

Kelly a réussi six birdies en l’espace de huit trous pour rester à un tir de l’avance aux côtés d’Ames, qui a réussi deux de ses trois derniers trous, tandis que le champion 2019 Steve Stricker est à deux sur le rythme avec Alex Cejka et Mike Weir.

Ernie Els fait partie d’un groupe de sept joueurs à 69 ans et Bernhard Langer est un autre coup derrière, tandis que Colin Montgomerie a signé pour un un de plus de 73 et Ian Woosnam s’est retiré à mi-tour en raison d’une blessure à la hanche.

L’événement de cette semaine est le premier des cinq tournois majeurs du calendrier des champions du circuit de la PGA en 2021, avec le championnat KitchenAid Senior PGA du 27 au 30 mai, le championnat des joueurs seniors du 24 au 27 juin, l’Open senior américain du 8 au 11 juillet et le championnat senior. Ouvert du 22 au 25 juillet.