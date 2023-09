Tradition de conduite | Actualités, Sports, Emplois

DUNKERQUE – Le nom Studebaker est familier dans le comté de Chautauqua. Si les résidents ont déjà visité le terrain de l’établissement Chautauqua, la maison Studebaker située sur les rives du lac Chautauqua est l’un des points forts de la visite en voiture.

Studebaker a commencé à construire des équipements hippomobiles en 1852. Pour rester dans l’air du temps, ils se sont tournés vers la construction automobile en 1902, qui était électrique. Ils ont ensuite construit les véhicules à essence en 1904. Malheureusement, leurs derniers véhicules construits datent de 1966.

Bien qu’ils ne soient plus construits, Studebaker a de nombreux fans. Le Studebaker Driver’s Club a été fondé en 1962 et compte aujourd’hui des sections locales partout dans le monde.

La septième édition annuelle du Studebaker Swap Meet revient au parc des expositions du comté de Chautauqua, 1089 Central Ave., Dunkerque, le vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 8 h à 14 h. Il est gratuit et ouvert au public. Il n’est pas nécessaire d’être membre du Studebaker Club pour venir profiter de cet événement. La compétition est sponsorisée par le club des pilotes Studebaker du chapitre de la région de Kinzua.

Les vendeurs vendront de tout, de la pièce la plus petite, mais très importante, au véhicule entier. Profitez de regarder ou même d’acheter une Studebaker classique qui sera exposée dans le corral de voitures. Il y aura également des livres sur les véhicules Studebaker, de la littérature, des jouets souvenirs et un magnifique calendrier illustré Studebaker 2024. Un excellent cadeau quelle que soit la voiture que vous aimez.

Bien que la rencontre d’échange soit principalement destinée aux passionnés de Studebaker, d’autres articles liés à l’automobile et « trucs de mecs » sera disponible à la vente.

Les vendeurs viendront du Michigan, du New Hampshire, de l’Ohio, de l’Ontario, du Tennessee, de la Pennsylvanie et bien sûr de New York. Les acheteurs viennent de partout aux États-Unis à la recherche de l’accessoire et de la pièce de réparation parfaits. Les adeptes de Studebaker sont très fidèles à leur marque.

JJ’s Backyard BBQ & Catering de Forestville sera disponible tout au long des deux jours et proposera de la nourriture et des boissons.

Pour obtenir des informations générales et sur le fournisseur, contactez Steve Grant, président, au 814-779-5553.







