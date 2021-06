Traders sur quel stock de jeux vidéo est le meilleur

MoffettNathanson a pesé sur les actions de jeux vidéo, donnant à Take-Two et Activision les cotes d’achat et Electronic Arts une neutralité.

Les analystes ont mis en évidence jeudi trois « méga tendances » au cours de la dernière décennie : la distribution numérique, les achats dans le jeu et les franchises à succès telles que World of Warcraft d’Activision et Grand Theft Auto de Take-Two.

Mais, bien que les marchés aient atteint des records, ces stocks sont encore loin de leurs sommets atteints au début de cette année, les consommateurs sortant de la maison et s’éloignant de leurs consoles.

Recherchez des opportunités à long terme même face à une faiblesse à court terme, a déclaré Boris Schlossberg, directeur général de la stratégie de change chez BK Asset Management.

« À court terme, vous avez certainement eu une énorme demande en avant de la pandémie, et tout le monde est maintenant prêt pour un peu de soleil et d’air », a déclaré Schlossberg à « Trading Nation » de CNBC jeudi. « Il va probablement y avoir un retour naturel dans les stocks car le jeu moyen par heure et par utilisateur va probablement baisser. »

Electronic Arts est le plus proche de ses sommets, en baisse d’environ 8% par rapport au sommet de janvier. Take-Two est le plus éloigné, près de 19% en dessous de son plus haut de février.

« Je pense en fait que les trois sont de bons achats à ce stade tant que vous avez un délai à long terme, disons, de deux à quatre ans, en particulier avec quelque chose comme Take-Two. … La franchise Grand Theft Auto a déjà gagné 10 milliards de dollars », a déclaré Schlossberg. « L’ensemble de la dynamique de l’industrie du jeu reste très, très haussier, c’est un achat à long terme, et quelle que soit la baisse que nous connaissons actuellement, ce n’est qu’une opportunité de s’allonger. »

Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, surveille les niveaux clés de deux des actions qu’il considère comme les plus attrayantes – Activision et EA.

« Regardez tout d’abord Activision. L’action semble faire ce que vous appelleriez un double motif tête et épaules. Donc, s’il se brise en dessous de la ligne de cou, qui est tout près de sa moyenne mobile sur 200 jours, c’est à environ 89 $ … vous voulez vous éloigner du stock et chercher un point de rentrée à un niveau inférieur », a déclaré Maley lors du même segment.

Cependant, il considère cela comme un soutien solide et peu susceptible de se briser, soulignant qu’il n’est pas passé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, même pendant les creux de la pandémie de Covid l’année dernière. Activision a clôturé jeudi à 92,51 $.