Traders sur Chipotle et Smucker comme deux choix d’actions

Wall Street a soif de gains alors qu’un buffet d’appels d’analystes frappe l’industrie alimentaire cette semaine.

Argus Research a amélioré Wendy’s sur ses nouveaux éléments de menu et mis l’accent sur le numérique, UBS est devenu optimiste sur Chipotle sur les bénéfices à la hausse et les perspectives de croissance à long terme, et Deutsche Bank a qualifié JM Smucker de bon achat à court terme en raison d’un récent remaniement de la direction. .

S’adressant jeudi à la « Trading Nation » de CNBC, Michael Binger, président de Gradient Investments, a déclaré que Wendy’s et Chipotle avaient l’air bien ici, mais il considérait Chipotle comme le meilleur pari.

«Il semble que la marque Chipotle ne se lasse jamais vraiment de sa clientèle», a-t-il déclaré.

Bien que l’action soit chère, il aime le taux de croissance élevé de la société et s’attend à une croissance moyenne des bénéfices de Chipotle d’environ 25% au cours des quatre prochaines années.

« C’est une rareté sur ce marché, donc je tomberais avec Chipotle », a-t-il déclaré. « Je pense que la prime est justifiée. »

Passant à JM Smucker, Binger est baissier sur le stock de base.

« C’est plus une entreprise mature, et vous ne comptez pas sur une croissance des bénéfices, mais vous comptez sur une expansion multiple », a-t-il déclaré. « Pour moi, l’expansion multiple est un jeu plus difficile. »

Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, est plus optimiste sur le jeu du garde-manger.

«Je pense que ce marché est vraiment une croissance à un prix raisonnable, et Smuckers a pu continuer à mettre la croissance un pied avant l’autre toute l’année dernière. n’a jamais été surévaluée », a-t-elle déclaré dans la même interview.

De plus, le marché a connu tout, des pénuries de matières premières et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement à une augmentation de la demande, ce qui conduit à des pressions inflationnistes qui peuvent peser sur le portefeuille des investisseurs. JM Smucker a en fait augmenté ses prix en août en raison de la hausse des prix des matières premières.

« Dans une certaine mesure, bien que personne n’aime l’inflation, le pouvoir de fixation des prix pour les entreprises est en fait sain pour l’expansion des bénéfices », a déclaré Sanchez. « Je pense qu’il y a un équilibre là-bas. Trop de cela va tuer le marché. » Mais, « plus ils peuvent élargir cette marge, plus vous avez de chances d’expansion multiple ».

Chipotle a chuté de 3% en 2021, tandis que Smucker est en hausse de 17%.

Avertissement