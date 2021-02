Trader Joe’s a augmenté le salaire supplémentaire en cas de pandémie pour ses employés horaires et non cadres de 2 $ l’heure dans les magasins du pays.

Désormais, ces employés recevront temporairement 4 $ de plus de l’heure avec le salaire « Merci » « en reconnaissance du travail exceptionnel et inspirant qu’ils accomplissent chaque jour, dans nos magasins et nos communautés », a déclaré l’épicier dans un article de blog.

Cette augmentation intervient alors que le président Joe Biden appelle les employeurs à verser une prime de risque aux travailleurs essentiels de première ligne dans le cadre de son plan de sauvetage américain. Les conseils municipaux de Seattle et de plusieurs villes de Californie, dont Long Beach et Berkeley, ont adopté des mandats pour que les entreprises d’épicerie versent un salaire supplémentaire aux travailleurs essentiels.

Los Angeles et d’autres villes envisagent de confier à des mandats une augmentation supplémentaire de 4 $ à 5 $ l’heure en augmentations, également appelée «rémunération des héros».

De nombreuses villes ont fait référence à des recherches du Brookings Institute qui ont trouvé que les détaillants, y compris les grandes chaînes d’épicerie, ont réalisé des «profits époustouflants» depuis la pandémie tout en supprimant les risques ou la rémunération des héros.

La publication sur le site Web de Trader Joe ne mentionne pas le mandat, mais un message aux employés a attribué l’augmentation de salaire à la commande récemment approuvée à Seattle, a rapporté le Seattle Times.

Deux groupes commerciaux de l’industrie de l’épicerie – Northwest Grocery Association et Washington Food Industry Association – ont intenté mercredi une action en justice contre la ville de Seattle au sujet de la nouvelle loi qui impose des augmentations de salaire de 4 $ l’heure pour les épiceries.

La loi s’applique aux épiciers de plus de 500 employés dans le monde et aux magasins de plus de 10 000 pieds carrés à Seattle. Il impose une augmentation de salaire de 4 $ l’heure pour tous les travailleurs des magasins de détail, une augmentation qui reste en vigueur tant que Seattle reste dans une urgence civile déclarée.

Le procès allègue que la loi de la ville interfère avec le processus de négociation collective entre les épiceries et les syndicats et « choisit les gagnants et les perdants » en distinguant les grandes entreprises d’épicerie.

Fermeture des magasins en réponse à un mandat

Toutes les entreprises ne gèrent pas les augmentations salariales obligatoires de la même manière que celles de Trader Joe.

La Kroger Co. a annoncé qu’elle fermerait deux épiceries, une Ralphs et une Food 4 Less, toutes deux à Long Beach, en Californie, le 17 avril, en réponse à une ordonnance locale exigeant un salaire supplémentaire pour certains employés d’épicerie travaillant pendant la pandémie.

«À la suite de la décision de la ville de Long Beach d’adopter une ordonnance exigeant une rémunération supplémentaire pour les travailleurs de l’épicerie, nous avons pris la décision difficile de fermer définitivement des magasins en difficulté à Long Beach», a déclaré la société dans un communiqué. « Cette action malavisée du conseil municipal de Long Beach outrepasse le processus de négociation traditionnel et s’applique à certains, mais pas à tous, les travailleurs de l’épicerie de la ville. »

Un procès intenté par la California Grocers Association prétend que l’ordonnance de Long Beach interfère avec le processus de négociation collective entre les épiceries et les syndicats représentant les travailleurs.

Une augmentation de salaire de 5 $ l’heure a été approuvée mardi par le conseil municipal d’Oakland. À Los Angeles, le conseil municipal a voté pour rédiger une ordonnance similaire.

La banlieue de Los Angeles de Montebello a précédemment approuvé une mesure de prime de risque et d’autres sont envisagées dans la banlieue de Los Angeles de Pomona et à San Jose et dans d’autres villes de la baie de San Francisco.

Marc Perrone, vice-président international du syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, a critiqué Kroger pour ses «milliards de bénéfices à cause des sacrifices des épiciers» tout en reconnaissant les dirigeants de la ville pour s’être mobilisés pour prendre soin des travailleurs essentiels.

Le syndicat des travailleurs de l’alimentation, qui représente 1,3 million de travailleurs de l’épicerie, du conditionnement de la viande et d’autres industries, a fait campagne pour que le salaire des héros de l’épicerie, syndiqué et non syndiqué, soit rétabli.

« Plutôt que de fournir le salaire de risque que ces travailleurs de l’épicerie ont gagné et méritent, Kroger a décidé de menacer ces travailleurs et l’accès de la communauté à la nourriture au milieu d’une crise de santé publique », a déclaré Perrone dans un communiqué.

