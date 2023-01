Trader Joe’s a demandé à ses clients de classer leurs neuf meilleurs produits. Les voici

New York

Trader Joe’s a posé une question simple à ses clients : si vous deviez passer le reste de votre vie sur une île déserte, quels neuf produits Trader Joe’s emporteriez-vous avec vous ?

Plus de 18 000 clients ont répondu à son 14e sondage annuel classant les articles les plus populaires de l’épicerie dans neuf catégories différentes.

Il y avait quelques mises en garde cette année : cinq produits qui ont remporté de nombreuses victoires dans le passé (pensez au poulet à la mandarine et aux tasses au beurre de cacahuète au chocolat noir) ont été retirés de la course, et sont plutôt présentés dans son Product Hall of Fame.

Le premier Trader Joe’s a ouvert ses portes à Pasadena, en Californie, en 1967. Son fondateur, Joe Coulombe (oui, Joe était un vrai gars), était un propriétaire de dépanneur qui voulait ouvrir une chaîne d’épiceries pour attirer un marché de niche de bien éduqués, consommateurs bien voyagés. L’idée l’a amené à créer un empire d’épicerie culte.

Voici les produits que les clients ont élus favoris, dans des catégories allant du fromage aux entrées.

Les croustilles tortillas roulées aromatisées au chili et à la lime, des croustilles de maïs épicées, ont balayé la compétition cette année, remportant le premier prix. Les finalistes comprenaient les pommes de terre rissolées, les boulettes de soupe au poulet, le mélange d’assaisonnements au sésame Tout sauf le bagel et les croissants au chocolat.

Les chips ont également gagné dans la catégorie des collations préférées du sondage. Les clients étaient également fans des trempettes de croustilles de maïs biologiques Elote, des trempettes de croustilles de maïs biologiques, des soufflés de maïs au cheddar blanc les plus gonflés au monde et des boucles croustillantes, qui figuraient toutes parmi les meilleurs votants.

Le jus de pomme Sparkling Honeycrisp était la boisson préférée des fans, bien qu’il soit saisonnier. La boisson en canette est un simple mélange de trois ingrédients de jus de pomme, d’eau et de bulles.

Voici le Triple Ginger Brew, le thé noir à la pêche pétillant avec du jus de pêche, la boisson pétillante aux canneberges et au gingembre et la crème à l’avoine sans sucre brun.

Maintenant que Hall of Famer Unexpected Cheddar n’est plus une option dans le sondage, le fromage cheddar du magasin avec des oignons caramélisés a remporté les meilleures distinctions.

Les finalistes comprenaient Syrah Soaked Toscano, la saison Baked Lemon Ricotta, Blueberry & Vanilla Chèvre et ses divers bries.

Le poulet au beurre de Trader Joe’s remplace le poulet à la mandarine de longue date, un poulet épicé dans une sauce à la tomate et à la crème avec du riz basmati.

Indian est populaire auprès des clients de Trader Joe. Le deuxième finaliste était le poulet Tikka Masala, suivi du poulet Kung Pao, du macaroni au fromage à la courge musquée et du poulet BBQ Teriyaki.

Les bougies saisonnières ont gagné dans cette catégorie. Ses parfums saisonniers comprennent la fleur de pivoine, le baume de cèdre, la pomme Honeycrisp et la citrouille à la vanille.

Finalistes : écran solaire quotidien pour le visage, crème pour les mains ultra-hydratante, shampooing et revitalisant Tea Tree Tingle et masque capillaire au beurre de karité et à l’huile de noix de coco.

Sans surprise, les clients ont élu les bananes comme leur premier choix. La chaîne est connue pour ses bananes biologiques à 25 cents et ses bananes régulières à 19 cents. Les choix suivants étaient Teeny Tiny Avocados, Honeycrisp Apples, Brussels Sprouts et Organic Carrots of Many Colors.

Le minuscule et croustillant Hold the Cone ! Les mini cornets de crème glacée ont remporté le premier dessert, suivis du Kringle danois, des sandwichs à la crème glacée Sublime, des gâteaux de lave au chocolat et du Brookie.

Parmi ses nombreuses options végétaliennes et végétariennes, le Vegan Kale, Cashew & Basil Pesto est arrivé en tête. Riz frit aux légumes, Bulgogi sans bœuf, Palak Paneer, Gnocchi de chou-fleur ont suivi.