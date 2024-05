Tracy Spiridakos sur ses adieux dans la finale de la saison 11

NBC via Getty Images

ALERTE SPOILER : ce qui suit révélera les principaux points de l’intrigue de la finale de la saison 11 intitulée « Plus ».

Tracy Spiridakos a dit au revoir à NBC Police de Chicago dans la finale de la saison 11 de la manière la plus dramatique possible. Levons notre chapeau à la showrunner Gwen Sigan qui sait comment nous torturer – et aussi apparemment à Voight (Jason Beghe) – pour protéger les adieux doux-amers que mérite Hailey Upton.

« Je me sens vraiment bien », raconte Spiridakos à Deadline à propos de la conclusion d’Upton. « Gwen m’a fait part de son idée de renvoyer Haley et j’étais enthousiasmé par cette idée. J’aime le fait que ce soit tellement différent de ce que nous l’avons vue traverser dans le passé ; c’est un très joyeux adieu pour elle et j’adore ça.

Sigan révèle qu’elle n’a jamais eu l’intention de tuer Upton, même s’ils se sont donné beaucoup de mal pour donner l’impression qu’ils l’étaient. Elle a déclaré qu’elle et les scénaristes « avaient examiné toutes les options et évalué quelle serait la meilleure histoire ». En fin de compte, ils ont tous décidé de faire avancer « la croissance et la transformation » d’Upton, « surtout à cause de ce que nous lui avons fait subir pendant quelques années ».

Spiridakos a rejoint la série au cours de sa quatrième saison dans un rôle récurrent avant d’être promu à une série régulière des saisons 5 à 11. Après réflexion, elle admet que, tout comme son personnage, elle s’est finalement retrouvée à la croisée des chemins.

«Ouais, c’était essentiellement ça. J’adore ce groupe de personnes, tous les acteurs et l’équipe, les producteurs, tout le monde. C’était une décision vraiment difficile à prendre. Je suis dans la série depuis 7 ans et demi. J’étais donc simplement curieux de savoir ce qu’il y avait d’autre et je voulais juste changer de mode et c’était un peu ça, mais c’était difficile. C’était très doux-amer et émouvant.

Dans les derniers instants de l’épisode, les téléspectateurs apprennent qu’Upton a décidé d’examiner ce que le FBI a à offrir. Réalisant que Wolf Entertainment couvre ce domaine, elle se demande si elle pourrait ou non rejoindre l’une des franchises du FBI.

« Non, je veux dire, pas que je sache », dit-elle en riant.

Dans l’un des moments les plus choquants de l’épisode, Voight est intensément poignardé par le tueur en série qu’il traque et on a presque l’impression qu’il pourrait être sur le point de mourir. À ce moment-là, alors qu’il se trouve à la limite entre la vie et la mort, il voit son bon ami et ancien partenaire Alvin Olinsky (Elias Koteas) et les deux avoir une conversation. Olinsky est décédé lors de la finale de la saison 5 après avoir été poignardé à mort en prison par un détenu.

« Cela a pris du temps », dit Sigan à propos du retour d’Olinsky. « Jason Beghe obtient tout le mérite pour celui-ci. Il a cette idée depuis un moment, il veut vraiment ramener Elias d’une manière ou d’une autre. Et nous avons finalement eu cette opportunité parfaite de le faire, où il est dans cet état vulnérable et il n’est pas tout là non plus. Il est ainsi capable de voir son ami revenir au moment idéal pour le réveiller à nouveau et l’amener à se battre encore et à réaliser qu’il n’a pas encore fini. C’était vraiment spécial. Nous étions tellement excités que cela ait pu se produire et très reconnaissants qu’Elias soit prêt à revenir et à le faire pour nous.

Même si beaucoup espéraient que Halstead (Jesse Lee Sopher) interviendrait et qu’Upstead vivrait heureux pour toujours, il était important pour Spiridakos qu’Upton se choisisse.

« Quand Gwen m’a dit où les choses iraient, j’ai vraiment adoré cette idée où Hayley découvre ce qu’elle veut faire maintenant et va dans une direction complètement différente », a-t-elle déclaré. «C’est nouveau et différent de ce qu’elle a fait auparavant. Bien sûr, j’adore Halstead et ça aurait été cool aussi, alors ne vous méprenez pas. Je pense aussi que beaucoup de gens réfléchissaient et espéraient voir Halstead également, alors ils trouveront, espérons-le, cette fin inattendue. J’espère qu’ils apprécieront qu’elle obtienne une fin heureuse pour elle-même. Elle doit se retrouver et prendre la décision de ce qui est le mieux pour elle.

Spiridakos s’en va selon ses conditions, le bonheur dans le cœur. Et comme tout fan de OneChicago le sait, la plupart de nos favoris ne disparaissent jamais trop longtemps.

« J’adorerais réapparaître, ce serait incroyable. J’aime tout ce groupe de personnes. Je pense qu’en ce qui concerne le message d’adieu, je voudrais simplement dire merci aux fans. Merci aux Chi-hards de m’avoir accueilli dans ce charmant groupe de personnes. J’ai adoré rencontrer des gens à Chicago qui s’arrêtent et me disent bonjour et disent à quel point ils aiment mon personnage et aiment le travail que nous avons fait dans la série. Je vous suis reconnaissante à tous », a-t-elle conclu.