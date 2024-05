Tracy Spiridakos quitte et parle de Hailey Upton Sendoff

[This story contains spoilers from the May 22 finale of Chicago PD, “More.”]

Police de ChicagoLa finale de la saison 11 de – intitulée « Plus » – donne à ses téléspectateurs plus qu’un simple envoi émotionnel du personnage préféré des fans de longue date, le détective Hailey Upton, joué par Tracy Spiridakos, une jeune policière solitaire qui a passé près de huit saisons à faire face à de profonds traumatismes émotionnels de son histoire (son père était alcoolique et a maltraité physiquement sa mère). , Upton et ses frères et sœurs lorsqu’ils étaient enfants). Mais le 13ème épisode de la saison a également mis un terme au sergent Hank Voight de Jason Beghe, qui, comme son protégé Upton, a également parcouru un chemin solitaire de solitude et de désespoir. Mais étaient-ils seuls ?

« More » révèle qu’Upton et Voight se sentaient peut-être seuls, mais ils se connaissaient en réalité. Inconsciemment et consciemment, ils se sont soutenus mutuellement dans leurs vies brisées d’échecs, de regrets, de douleurs et de chagrins passés. Mais pour qu’ils voient et ressentent réellement ce lien, il faudrait de la violence, du sang et tous deux se retrouveraient au bord de la mort.

La finale de la saison reprend là où l’épisode 12 s’est arrêté, avec toute l’unité de renseignement de la police de Chicago convergeant vers la maison de Voight. La semaine dernière, Upton et l’équipe avaient confirmé qu’un employé civil du cachot nommé Frank Matson était le principal tueur en série suspect qui avait eu des contacts avec Noah (un adolescent que Voight a recueilli après avoir été torturé dans l’épisode sept, puis repris et assassiné dans l’épisode huit). L’équipe pouvait désormais prouver que Matson était le seul contact avec toutes les victimes retrouvées torturées et assassinées, leurs corps mutilés les mettant dans des tonneaux comme celui de Noah. Mais Matson avait ciblé Voight comme sa prochaine victime et avait glissé une drogue dans son verre dans un bar.

Lorsque nous voyons Voight pour la première fois dans la finale, il se trouve dans un endroit tenu secret, encore étourdi d’avoir été drogué, attaché à une chaise et finalement face à face avec Matson, l’assassin de Noah. Matson sait qu’il n’a pas beaucoup de temps et dit à Voight qu’il sera son dernier sacrifice. Mais avant de le tuer, il a besoin que le sergent de police fasse ce qu’il demande à toutes ses victimes : appeler la personne qu’il aime le plus, afin que Voight puisse la voir mourir en premier. Voight, bien sûr, dit qu’il n’appelle personne. Voight pense également qu’il n’y a personne à appeler. Mais Matson étudie Voight. Il connaissait sa relation avec Noah et il voyait son lien plus profond avec Upton. Il veut que l’appel soit adressé à Upton. Matson commence le processus de coupure et de torture pour amener Voight à se plier à sa volonté.

La volonté de Voight est forte. Il n’appellera pas Upton. Dans un cas, il déplace son corps et amène Matson à lui infliger une blessure à la poitrine plus mortelle que prévu. La blessure est la scène la plus surprenante du final.

Aspirant à la mort, Voight commence à avoir des hallucinations. Dans l’ombre, il voit quelqu’un assis et qui l’observe. La caméra se concentre ensuite sur le meilleur ami et ancien partenaire de Voight, le détective Alvin Olinsky joué par Elias Koteas (dans la saison cinq, Olinsky a pris le relais pour avoir tué le meurtrier du fils de Voight, bien que Voight ait en fait tué le gars. Il est allé en prison, et avant Voight a pu le faire sortir, un détenu l’a poignardé à mort).

« Dans quoi tu te lances cette fois, Hank? » demande Olinsky.

« Est-ce que c’est ce que tu as ressenti ? » Voight demande à son vieil ami. « Je suis d’accord pour sortir comme ça… » Le fantôme d’Olinsky dit à Voight qu’Upton n’est pas d’accord avec ça et que ce n’est pas son heure de mourir. À ce moment-là, Voight et les téléspectateurs peuvent entendre que Matson est de retour. Il a trompé Upton, qui cherchait son père de substitution. Et oui, elle est venue !

Upton se bat avec Matson et parvient à le blesser. Elle s’échappe pour trouver Voight dans le sous-sol d’une maison vide. Voight n’est pas content de la voir, car elle est également blessée alors qu’elle fuyait Matson. « Que faites-vous ici? Pensez-vous parfois à votre propre sécurité ? Voight gémit. « Je n’en suis pas digne! Pensez-vous que je veux ça? Aucun père ne voudrait de ça ! » Upton détache Voight et l’oblige à se ressaisir. Ils maîtrisent tous les deux Matson et Voight lui frappe la tête dans le béton du sous-sol jusqu’à ce qu’il meure.

Spiridakos, qui a rejoint le drame policier Dick Wolf lors de la quatrième saison, avait annoncé que cette saison serait sa dernière. Avec la finale marquant sa sortie prévue, Le journaliste hollywoodien récemment rattrapé Spiridakos et Police de Chicago la showrunner Gwendolyn Sigan pour parler de la finale choquante, de la relation entre Upton et Voight et s’il y a plus de vie pour Upton dans l’univers de Dick Wolf.

Tracy, quelle a été la scène la plus difficile à tourner pour vous pour la finale ?

TRACY SPIRIDAKOS La scène qui m’intimidait le plus était probablement aussi ma préférée. C’était la scène avec moi et Jason [Beghe] quand, après l’hôpital, lui et moi sommes assis dans son bureau. Et c’est là qu’il lui donne la permission de faire ce qu’elle doit faire pour elle-même. J’étais nerveux et intimidé. Je voulais juste m’assurer que nous avions bien fait les choses. Jason et moi avons toujours tellement de plaisir à travailler ensemble ; nous étions tout aussi excités mais nerveux. Il s’est avéré que c’était ma scène préférée.

Gwen, nous avons appris de cette saison que les traumatismes de Voight et Hailey étaient en quelque sorte interconnectés. Ils étaient solitaires mais en même temps, peut-être inconsciemment, s’appuyaient l’un sur l’autre comme dans une relation père-fille. Suis-je sur la bonne voie ici ?

GWENDOLYN SIGAN Ouais absolument! Au fil des saisons, ils ont vraiment grandi dans ce sens. Et, en tant qu’écrivain, une fois que vous le voyez à l’écran, chaque fois que nous voyons Tracy et Jason dans des scènes, vous avez juste envie d’en écrire davantage. Cela finit donc par devenir une grande partie du spectacle. Ils se comprenaient. Je pense qu’ils ont en grande partie les mêmes peurs, cette agitation intérieure qui persiste, et donc il y a presque cette parenté. Et ils sont capables de se pousser.

Au fil des saisons, nous avons déjà vu qu’Hailey n’a jamais été intimidée de lui dire ce qu’elle pensait et où il ne répondait pas à un idéal. Et la même chose avec lui. Il l’a renvoyée une fois [in season seven, Voight sent Upton away because she was exhibiting some erratic behavior. Her character popped up on season two, episode 19 of the series FBI on CBS]. Il a toujours été cette personne. Je pense que le père-fille a toujours été intégré, mais c’était quelque chose que nous voulions vraiment creuser cette saison parce que c’est aussi ce trou dans la vie de Hailey qui devait être comblé pour qu’elle puisse avoir un peu de clarté et de guérison. Et pour Jason aussi. C’était donc un arc simple et agréable pour nous.

Tracy, cette scène entre toi et Jason que tu as mentionnée plus tôt, la scène d’adieu, n’était pas choquante, mais douce, comme si Voight pouvait sentir ce qui allait arriver avant que tu ne le dises. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

SPIRIDAKOS Au moins d’après ce que je ressentais, c’est comme s’il le savait. Mais il y a aussi une tristesse qui va avec cela pour lui aussi, n’est-ce pas ? Ils sont si proches, et c’est savoir que c’est quelque chose qu’elle doit faire pour elle-même, mais cela signifie aussi que vous allez lui dire au revoir, et c’est une chose difficile à faire. Le moment était si merveilleux, où ils venaient de cette chose folle où ils ont failli mourir tous les deux. Ils se trouvent tous les deux dans des endroits très bruts. Et Voight lit si bien les gens, et il connaît si bien Hailey. Alors, quand la conversation commence à aller dans cette direction, il le sait avant qu’elle le sache, ce qui était vraiment une belle chose.

C’est lui qui lui donne la permission d’approfondir les choses sans se sentir coupable, sans avoir l’impression qu’elle va perdre quelque chose et lui. Et en disant : « tu sais que nous t’aimons et nous sommes toujours là, et la porte est toujours ouverte pour toi. » Je pense que cela lui a permis d’aller dans cette direction d’une manière très différente de ce que nous avons vu Hailey auparavant, dans un très joyeux adieu. Et je ne pense pas qu’elle aurait pu y arriver sans tout ce qui s’est passé avant ce moment.

Jason Beghe et Tracy Spiridakos dans Police de Chicago. Lori Allen/NBC

Gwen, quand avez-vous pensé à ramener Elias Koteas dans la série pour que le public puisse trouver une scène tout aussi déchirante de Voight proche de la mort et hallucinant à l’idée de revoir son ancien partenaire, le détective Alvin Olinsky ? Lorsque j’ai parlé à Jason il n’y a pas longtemps, il a parlé d’une véritable expérience de mort imminente après un accident de voiture il y a une vingtaine d’années.

SIGAN C’est quelque chose que Jason lui-même voulait vraiment faire depuis quelques années : trouver un moyen de le ramener. Et nous avons eu cette excellente opportunité de le faire avec l’histoire, avec sa vulnérabilité et sa vulnérabilité physique, pour que cela ait un sens et se sente vraiment épanouissant et satisfaisant pour le public. C’était donc incroyablement spécial, car c’était un groupe de personnes à qui il manquait et qui aiment vraiment le voir à l’écran et travailler avec lui. C’était tellement agréable de le ramener ! Cette scène était magnifique. Ils n’auraient tout simplement pas pu être meilleurs.

Tracy, est-ce qu’Upton va FBI (CBS) ? Nous la voyons examiner ces différentes agences… Je t’ai vu regarder cette demande du FBI ! Et nous savons qu’elle a fait une apparition dans la saison deux.

SPIRIDAKOS (des rires) Non, pas à ma connaissance. Non. Vous savez, je pense que l’idée était simplement qu’elle explore quelles sont ses options et qu’elle voit ce qui existe d’autre. Mais pour ma part, je n’ai pas rempli le vide. Là où je suis parti, c’est qu’elle se sent heureuse de cette décision pour elle-même et qu’elle prend sa vie dans une direction différente. Et nous ne savons pas ce que c’est et à quoi cela va ressembler pour elle, mais j’aime que cela vienne d’un tel lieu de paix, et c’est la première fois que nous voyons vraiment cela avec elle.

Et pour vous personnellement ? Quels sont certains de vos projets ou espoirs de faire maintenant que vous quittez la série ?

SPIRIDAKOS Je ne sais pas, on a fini seulement, quoi, il y a trois semaines ? Donc, probablement, je vais certainement rendre visite à de la famille, aller en Grèce et voir ma famille. Et puis c’est tout. C’est tout ce que j’ai pu faire. (des rires)

Reviendrez-vous visiter ?

SPIRIDAKOS Absolument! Absolument! J’ai noué de très belles amitiés et relations dans [Chicago] et dans l’émission. Je vais certainement être de retour à Chicago, et je vais courir sur le plateau et embrasser toutes les personnes que je vois. J’ai hâte !

Gwen, la saison a-t-elle accompli tout ce que vous aviez prévu de raconter ?

SIGAN Ouais, c’est vraiment le cas ! Tout s’est vraiment bien passé et je pense que cette finale a été si agréable parce que, sur le plan créatif, il y a un peu de tout le monde dedans. Il y en a tellement. Et donc vous le regardez et je suis très fier de cet élément, qu’il y a une part de tout le monde dans cette finale.

Police de Chicago diffuse sur Peacock.