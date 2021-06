Tracy Metcalfe d’Emmerdale dans un scénario déchirant de dépression postnatale révèle la patronne Kate Brooks

EMMERDALE a confirmé une histoire déchirante de dépression postnatale pour Tracy Metcalfe.

La nouvelle maman – qui est interprétée par l’actrice Amy Walsh dans le feuilleton ITV – a du mal depuis la naissance de son bébé Frankie plus tôt cette année.

itv

Tracy Metcalfe d'Emmerdale est prête pour une histoire déchirante de dépression postnatale

Et maintenant, la patronne du feuilleton, Kate Brooks, a révélé que cela faisait partie d’un nouveau scénario majeur qui examine la réalité de la dépression postnatale.

S’adressant au Sun, Kate a déclaré: « Tout le monde aime Tracy – elle est amusante, fougueuse et pleine de vie, mais au cours des dernières semaines, nous avons vu Tracy avoir du mal à s’adapter à la vie de nouvelle maman.

«Nous voulions raconter une histoire déchirante mais très réelle sur la dépression postnatale.

« À propos de la façon dont cela peut affecter les gens sans aucun avertissement préalable. Même ceux qui semblent tout avoir – un partenaire adorable, un bébé manuel – nous voulions montrer la vérité sur l’impact que cela peut avoir sur la vie des gens.

ITV

Le bébé Frankie est né en mars mais Tracy a eu du mal à faire face

Kate a ajouté: «Nous avons beaucoup travaillé avec de nombreuses organisations caritatives, mais plus particulièrement avec l’association caritative APNI pour nous assurer que nous disons un portrait brut et très honnête de la façon dont la dépression postnatale affecte Tracy et sa famille autour d’elle.

«C’est une statistique vraiment triste, mais jusqu’à une femme sur dix développera une dépression postnatale au cours des 12 premiers mois suivant la naissance d’un bébé.

« C’est donc une histoire importante et tout à fait pertinente à raconter. Cette histoire sera parfois difficile à regarder, mais en fin de compte, c’est une histoire d’amour et d’espoir.

«Et nous espérons que cela apportera du réconfort à ceux qui vivent une expérience très similaire.









« Une histoire très importante à raconter pour Emmerdale et nous avons pris soin de nous assurer que nous obtenions le bon ton lorsque nous racontons l’histoire et au fur et à mesure que l’histoire se développe.

« Une histoire très réelle et captivante. »