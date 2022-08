Tracy McMillan parle de “famille ou fiancé” et du sort de la famille noire

Nous sommes à l’écoute de “Family or Fiancé” d’OWN depuis un certain temps maintenant, nous avons donc dû parler à la source de la puissante série de télé-réalité sur les relations.

La saison 3 de “Family or Fiancé” a été créée ce mois-ci et la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, a discuté avec l’animatrice Tracy McMillan de la possibilité d’évaluer rapidement quels couples sont prêts à travailler et lesquels ne le sont pas. Tracy a également parlé de l’apprentissage à travers son propre traumatisme et de la façon dont les femmes d’un certain âge qui veulent des enfants peuvent ou non vouloir continuer sans partenaire. Tracy a également discuté de sa prochaine série comique Onyx Collective “Unprisoned”, qui met en vedette Delroy Lindo et Kerry Washington, et est basée sur l’expérience réelle de Tracy avec son père biologique.

Comment arrivez-vous à accomplir autant de choses avec ces familles en seulement trois jours ?

Tracy McMillan : J’ai l’impression qu’il y a deux types de personnes qui viennent dans la série ; des gens qui sont prêts à faire face à ce qui se passe dans leur famille et dans leurs relations, et des gens qui ne le sont pas tout à fait. Mais je dis toujours que dès qu’ils franchissent le seuil de la maison, il y a un processus qui se met en place. Nous avons fait 60 épisodes de la série maintenant. Une fois que ce processus a commencé, peu importe ce que le couple essaie de faire ou de ne pas faire, cela va juste leur arriver. Dans presque tous les cas, mon objectif est d’atteindre le plus haut niveau, que ce soit rester ensemble, rompre ou grandir, ou faire face à tout problème auquel ils doivent faire face dans la relation ou dans leur famille parce que parfois c’est un problème familial. La plupart des problèmes relationnels des gens trouvent leur origine dans leur famille. Ce que nous faisons dans l’émission, c’est que nous donnons en quelque sorte une cause et un effet dans la même maison pendant trois jours et naturellement, il y a une rencontre des deux choses et il y a en fait beaucoup d’opportunités de croissance et de guérison si les gens prennent l’opportunité. Tout le monde ne le fait pas.

Vous avez été marié trois fois, que retenez-vous de votre expérience qui vous aide dans la série ?

Tracy McMillan : J’ai traversé tellement de choses dans le domaine des relations. Tout a commencé pour moi lorsque je suis devenue mère. J’ai commencé à apprendre sur l’attachement et les systèmes familiaux et j’ai commencé à vraiment m’instruire. Une des choses que je dis aux couples quand ils arrivent, c’est qu’une bonne relation n’est pas vraiment une question de sagesse populaire. Il existe de nombreuses données sur les relations et la science des relations et si vous faites certaines choses, vous obtiendrez un certain résultat et si vous faites certaines choses, vous obtiendrez un résultat difficile. Je suis tout au sujet d’éduquer les gens sur ce que sont les faits autour des relations et ce que cela fait, c’est que cela donne des choix aux gens. Une fois que vous avez des choix, vous commencez à avoir un peu plus de contrôle sur votre destin.

Jusqu’à récemment, je n’avais même pas vécu avec quelqu’un en 17 ans. Je viens d’une famille d’accueil. J’ai eu une enfance à peu près aussi hardcore en termes d’attachement qu’on peut en avoir. Cela m’a conduit sur tout un chemin de recherche, dans les relations, de ce que j’avais vraiment besoin de développer en moi-même. Quand j’ai finalement atteint la fin de la route, vers 2004, j’ai compris que pour avoir une nouvelle expérience, je devais changer ma façon de faire chaque chose possible en termes de façon de former des relations. En faisant ce travail, j’ai commencé à enseigner à d’autres personnes et il s’avère que beaucoup de gens ont les mêmes problèmes que moi. Vraiment, cela se résume à l’attachement. Ce n’est pas aussi compliqué que cela puisse paraître. Fondamentalement, il existe des pièces jointes sécurisées et non sécurisées. Lorsque les gens fonctionnent bien dans un attachement sécurisant, leurs relations se sentent bien. Lorsqu’ils ont des attachements précaires, même s’ils ont l’air bien à l’extérieur, leurs relations ne fonctionnent pas vraiment bien. Je peux dire en quelques minutes après que quelqu’un s’est assis sur le canapé sur “Famille ou Fiancé” dans quel système il opère.

Dans le prochain épisode de cette semaine, la future mariée veut vraiment avoir un enfant, contrairement à son fiancé. Dans une situation où une femme veut des enfants mais ne s’est pas mariée, lui conseilleriez-vous de le faire elle-même ?

Tracy McMillan : Plus vous avancez dans votre parcours de vie, plus vous réalisez que les choses sont individuelles et que vous devez vraiment vous connaître et savoir ce qui vous convient. Je me sentais vraiment pour Brandy. C’était un épisode incroyable parce qu’elle vivait vraiment quelque chose qui était si réel et ce n’est pas réel jusqu’à ce que vous y arriviez. Je dis toujours que les moments les plus rapides de la vie d’une femme sont 32-37. 32 est DGAF et 37 est OMFG. Ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c’est parce que quelque chose ne va pas. Nous recevons un équipement d’exploitation standard en tant qu’être humain et l’un d’entre eux veut des enfants, pas tout le monde, mais environ 90 %. Vous devez faire confiance à la petite voix qui vous dit ce qui vous convient.

Félicitations pour votre nouvelle émission Onyx Collective “Unprisoned”. Cela a-t-il été difficile de créer une comédie sur votre propre expérience ?

Tracy McMillan : Il s’agit d’incarcération de masse et comment reconstituer la famille ? Mes deux émissions parlent de la même chose. Ils concernent la famille Black et les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Comment guérissons-nous du traumatisme générationnel de l’oppression systématique ? C’est de cela qu’il s’agit. Les deux spectacles en fait. C’est notre travail à faire. Personne ne peut le faire pour nous. Chaque individu doit faire face à la façon dont il va accepter l’héritage de l’esclavage et toute la séparation familiale, l’incarcération et, dans mon cas, le placement en famille d’accueil. Nous devons trouver comment nous allons faire cela afin de ne pas le répéter.

Vous vous posez beaucoup de questions sur votre course ?

Tracy McMillan : Je suis souvent dans des contextes où ils ne s’attendent pas à ce qu’une femme de couleur soit. Je ne pense pas que les gens attendent d’une femme de couleur qu’il y ait quelque chose dans le fait d’être l’autorité dans la pièce qui fait penser aux gens comme “Oh, je n’y ai pas pensé.” En ce qui concerne la race, j’ai été élevé parmi tous les blancs, par tous les blancs, mon parent noir était en prison, mais cela ne me rend pas moins noir. Mon histoire, mon héritage, ma compréhension du monde sont très importants – Il y a une ligne dans “Unprisoned” où le personnage dit que défendre sa noirceur est l’une des choses les plus noires qui soient. C’est là que j’ai été appelé. À cet endroit, juste ici. Donc je dis juste d’accord donc je fais juste ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur.

“Family or Fiancé” est diffusé le samedi soir à 21h HNE sur OWN.