Tracy Gray, députée de Kelowna-Lake Country : Rétrospective de l’année

Cette année a été une année marquante à bien des égards.

Je qualifie souvent les actes de générosité soudains d’« esprit de Kelowna-Lake Country ».

Nous avons vu cet esprit à plusieurs reprises tout au long de l’année, notamment lorsque des personnes se sont mobilisées pour aider notre communauté ukrainienne locale et les réfugiés alors que leur patrie était attaquée.

Le sujet numéro un sur lequel les résidents ont le plus touché était l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois dans l’histoire du Canada.

Nous avons connu une inflation élevée pendant 40 ans.

Le programme d’imposition élevé, de dépenses élevées et d’endettement élevé du gouvernement libéral frappe durement les gens et les récits déchirants sur la difficulté des gens et des petites entreprises.

Le gouverneur de la Banque du Canada a déclaré que l’inflation au Canada est d’origine nationale. Avec des prix immobiliers record, des taux d’intérêt en hausse et un ralentissement économique, j’entends dire que le rêve d’accession à la propriété pour beaucoup n’est plus qu’un rêve. Je me suis battu pour un allégement fiscal sur l’essence, l’épicerie et le chauffage domestique.

Les conservateurs se sont battus contre des mandats fédéraux non scientifiques et diverses lois libérales, notamment la suppression des peines minimales pour les crimes graves, la censure sur Internet et la poursuite des fusils de chasse.

La vérificatrice générale a publié un rapport cinglant sur la stratégie libérale en matière de logement pour lutter contre l’itinérance.

J’ai présenté mon premier projet de loi d’initiative parlementaire, « End the Revolving Door Act », pour fournir une évaluation de la santé mentale, un traitement de la toxicomanie et un rétablissement dans les pénitenciers fédéraux. Plus de 70 p. 100 des personnes qui y sont condamnées sont aux prises avec une dépendance et mon projet de loi propose une approche sensée pour aider les gens, leurs familles et les collectivités dans lesquelles ils retournent.

C’était merveilleux d’être dans la communauté lors de collectes de fonds, de déjeuners de crêpes, de nettoyages communautaires, de visiter des fermes dans le cadre de ma tournée agricole annuelle et de rencontrer des résidents, des entreprises et des organisations à but non lucratif.

L’installation de notre stand lors de salons automobiles, de Vaisakhi et de la fête du Canada a vu beaucoup de gens venir discuter et des enfants profiter de notre table à colorier. Des milliers d’habitants ont répondu à mes nombreux sondages envoyés dans les foyers.

Tous ces contacts me permettent d’obtenir des commentaires importants, que j’apporte à Ottawa. De nombreux résidents ont eu des difficultés à accéder aux services du gouvernement fédéral – y compris l’ARC, les passeports, NEXUS, l’immigration, l’invalidité des anciens combattants ou diverses prestations. La plupart des ministères ne respectent pas les normes de service.

Je tiens à remercier mon équipe pour son dévouement à servir nos résidents alors qu’ils débordent d’occasions de servir. J’ai organisé une cérémonie pour présenter les épinglettes du jubilé de platine de la reine aux habitants qui ont contribué à notre communauté. Nous ne savions pas que ce devait être la veille du décès de la reine Elizabeth II. Le Parlement a été rappelé et j’ai assisté à la cérémonie commémorative nationale à Ottawa.

Je préconise un bureau des passeports à service complet à Kelowna pour que les résidents n’aient pas à se rendre à Surrey. Les statistiques justifient cette augmentation de service et de nombreux organismes locaux soutiennent mon initiative.

Ce fut un privilège d’être nommé ministre fantôme de l’Emploi, du Développement futur de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées par le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre.

C’est toujours un honneur de servir les résidents de Kelowna-Lake Country comme votre voix à Ottawa.

Joyeux Noël, joyeux Hanoucca et bonne année.

