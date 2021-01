Tracy Chapman remporte le procès contre Nicki Minaj qui doit lui payer 450000 $

Tracy Chapman a gagné son procès contre Nicki Minaj, qui doit lui payer 450000 $ (332000 £), selon les affirmations.

Chapman a accepté l’offre de jugement de Minaj jeudi, selon des documents consultés par le Hollywood Reporter, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas jugée l’année prochaine.

En plus du règlement, Chapman évite également d’être responsable des frais si un jury a finalement décidé que ses réclamations ne valaient pas ce montant.

En 2018, Chapman a poursuivi Minaj pour violation de droits d’auteur, la rappeuse ayant «emprunté» de grandes parties du tube de Tracy en 1988, Baby Can I Hold You, pour sa propre chanson, Sorry.

Bien qu’elle ait choisi de ne pas l’inclure dans son album, la chanson a été divulguée et a été jouée sur l’émission de radio Hot 97 de Funkmaster Flex.

Nicki a déclaré qu’elle « n’avait aucune idée » que la chanson contenait un extrait et une fois qu’elle l’a découvert, elle a envoyé divers tweets à Tracy pour l’exhorter à entrer en contact.

Dans la décision du tribunal de district américain, la juge Virginia Phillips aurait déclaré que Nicki avait le droit d’utiliser la chanson en studio à des fins d’expérimentation musicale.







Le juge aurait déclaré: « Une décision déracinant ces pratiques courantes limiterait la créativité et étoufferait l’innovation au sein de l’industrie musicale ».

Chapman aurait déclaré à propos de la décision: «Je suis heureux que cette affaire soit résolue et reconnaissant de ce résultat juridique qui affirme que les droits des artistes sont protégés par la loi et doivent être respectés par les autres artistes.

«Dans cette situation, on m’a demandé à maintes reprises la permission d’utiliser ma chanson; dans chaque cas, poliment et en temps opportun, j’ai dit non sans équivoque.







« Apparemment, Mme Minaj a choisi de ne pas entendre et a utilisé ma composition malgré mes intentions claires et expresses. »

Elle a déclaré: « Ce procès était un dernier rapport – poursuivi dans le but de me défendre et de défendre mon travail et de rechercher la protection de l’entreprise créative et de l’expression d’auteurs-compositeurs et d’éditeurs indépendants comme moi. »

The Mirror a contacté les représentants de Nicki Minaj et Tracy Chapman pour commentaires.