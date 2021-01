TRACY Barlow essaie d’acheter la maison de David Platt sous lui la semaine prochaine à Coronation Street après que Debbie Webster l’ait offert de nouveau.

Le comité de planification révoquera la demande de Ray après l’arrestation du président, soupçonné de corruption.

Les téléspectateurs si le feuilleton ITV verra Debbie jurer aveugle qu’elle était inconsciente des singeries de Ray.

Ray étant disparu, Debbie fait de son mieux pour se distancier de lui.

Plus tard, Debbie dit à Sally et David que les plans de développement ont été abandonnés – et que leurs maisons sont sûres.

Debbie se retrouve cependant dans l’eau chaude lorsque la police retrace l’appel d’urgence concernant Abi sur son téléphone.

Elle leur dit qu’elle a trouvé Abi par terre dans le bistrot et a supposé qu’elle avait fait une overdose alors a appelé une ambulance.

Plus tard, Debbie dit à David qu’elle lui vendra sa maison pour le prix initial, mais David admet plus tard à Shona qu’il n’a plus l’argent.

Lorsque Tracy apprend que David a des problèmes d’argent, elle coince Debbie et révèle qu’elle serait intéressée à acheter sa maison.

Debbie assure à David qu’il obtient le premier refus mais admet qu’elle veut une vente rapide, laissant David craindre le pire.

David rassemblera-t-il l’argent?

Debbie trouvera Abi inconsciente dans le bistrot cette semaine sur le feuilleton après avoir tenté de faire chanter Ray pour qu’il avoue avoir attaqué Faye.

Les téléspectateurs verront Abi présenter à Ray un enregistrement de lui et du président discutant de leurs crimes et menaçant de le rendre public.

Ray Crosby, violeur de Coronation Street, est kidnappé par des voyous masqués

Mais Ray parvient à prendre le dessus et la drogue lorsqu’ils se rencontrent chez les Rovers, avant de la ramener au bistrot.

Debbie tombera sur les lieux et essaiera d’appeler une ambulance, mais Ray lui arrache son téléphone de la main et lui dit de le laisser faire.

Debbie finira-t-elle par assassiner Ray?