Mardi, les médias sociaux ont bourdonné de messages de solidarité avec les agriculteurs agités le jour de « Bharat Bandh », alors que les internautes fabriquaient des charrues, des tracteurs, des cultures et la tendance « Kisan » sur Twitter pour soutenir les revendications des manifestants.

Une agitation nationale a eu lieu à l’appel du «8 décembre Kisan Mahaandolan» lorsque les agriculteurs protestataires ont réitéré à haute voix leur demande d’abroger les nouvelles lois agricoles qu’ils ont appelées «kala kanoon».

Lorsque l’excitation est arrivée le matin, le hashtag #Aaj_Bharat_Bandh_Hai était à la mode jusqu’à la fin de l’après-midi.

Parmi les autres hashtags largement utilisés par les internautes, citons #TractorToTwitter, #IStandWithFarmers, #Kisan, #FarmersProtest et #NoFarmersNoFood.

De nombreux utilisateurs ont également partagé des vidéos de marchés abandonnés dans des villes du Gujarat, du Maharashtra et d’autres États pour montrer l’impact du tollé.

«Je soutiens les agriculteurs et je les soutiens fermement .. Kisaan hai toh Desh hai. #AajBharatBandhHai », a tweeté l’utilisateur @gschahal, partageant une photo du principal site de protestation à la frontière Delhi-Haryana.

Des images d’escouades verrouillant une porte dessinée sous la forme de la carte de l’Inde et de tracteurs surmontant les obstacles ont été largement partagées pour véhiculer l’idée du bandh et de la lutte paysanne.

Le chanteur punjabi Diljit Dosanjh, qui a récemment eu une vilaine dispute avec l’actrice Kangana Ranaut à propos de la question des protestations des agriculteurs, a partagé des affiches de « Bharat Bandh » et le hashtag tendance #AajBharatBandhHai.

De nombreux autres utilisateurs de Twitter ont publié des affiches, des photos et des vidéos pour exprimer leur solidarité avec les agriculteurs.

« Enfin Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up Globalement tendance à # 1 #AajBharatBandhHai », a écrit @JowanjotKaur en partageant l’image d’un « kisan » punjabi avec un drapeau sur le capot d’un tracteur.

L’Union Bharat Kisan a tweeté en deux langues: «Continuez à soutenir! Amplifiez la voix du fermier! Retweet maximum! # 8Décembre #Bharat_Bandh # FarmersProtestDelhi2020 #FarmersDelhiProtest #FarmersDilliChalo #AajBharatBandhHai, ”#RepealBlackLaws # FarmersProtest2020. Un autre utilisateur @JAafia a tweeté: « Je soutiens nos frères Kissan Je soutiens #bharathbandh Poing levé Les lois agricoles doivent être abrogées et justice doit être rendue à nos frères fermiers Poing levé D’accord = Retweet vers le bas l’index du revers #i_stand_with_farmers #FarmerProtest #NoFarmersNoFood # AajBharatBandhHai _Rahega #AajBharatBandhHai. L’utilisateur a placé une image d’un cadenas et d’une chaîne sur la carte de l’Inde pour représenter le bouleversement national.

«Boer est le seul homme de notre économie qui achète tout au commerce de détail, vend tout au grossiste. Pas d’agriculteur Pas de nourriture Oreille de riz Oreille de riz Oreille de riz Je suis avec notre agriculteur », a déclaré @MukeskkumarsRES.

Un autre utilisateur de Twitter @TiwanaAmann a partagé une image de musulmans et de sikhs priant côte à côte sur un site de protestation, en écrivant: « C’est tellement fier de voir comment ce mouvement a uni les gens du monde entier. Personne n’aurait pu penser que les agriculteurs évolueraient aujourd’hui. L’utilisateur @ VenkatBhandari3 a utilisé l’image d’un équipage verrouillant au figuré la « porte de l’Inde » et a tweeté: « Les agriculteurs sont l’épine dorsale de la terre, ils nous nourrissent sur une assiette, mais ils reçoivent des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des bâtons dessus. #ISTANDWITHFARMER #AajBharatBandhHai. ‘ «Les agriculteurs jouent un rôle vital dans le système alimentaire de la Terre, sans eux la survie de l’humanité est difficile. #FarmBills constitue également une menace énorme pour la sécurité alimentaire mondiale. Soutenons #BharatBandh ‘, a écrit l’utilisateur @KTRTRS.

«Je suis un Panjabi, je suis un agriculteur Tracteur⁣ ⁣ J’ai grandi dans un village en tant qu’agriculteur, tout mon village à Panjab est une communauté agricole! ⁣ ⁣ Je serai TOUJOURS aux côtés de mon peuple Poing levé Poing levé ⁣ #IamAFarmer #SonOfPanjab #StandWithFarmers #Farmers #FarmerProtest #TractorToTwitter ‘, a tweeté @RaviSinghKA.

L’utilisateur @ Sardarn57844700 a partagé une affiche avec un message: «Toute la province est à Annadata».