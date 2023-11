Tracker Shohei Ohtani : dernières nouvelles sur l’agent libre n°1 de la MLB

ESPNLecture de 4 minutes

Quel est le meilleur point d’atterrissage pour Shohei Ohtani ? John Smoltz pense que Shohei Ohtani est susceptible de se retrouver avec une équipe de la côte Ouest en agence libre.

Si vous vivez sous un rocher (ou peut-être dans l’une des nouvelles bases surdimensionnées de la MLB), Shohei Ohtani est un agent libre.

De loin le meilleur joueur disponible cet hiver, la star de longue date des Los Angeles Angels devrait gagner plus d’un demi-milliard de dollars. Et ce, malgré une deuxième opération chirurgicale à l’UCL et son indisponibilité pour lancer la saison 2024.

Qui va décrocher ce talent unique dans une génération ? Voici tout ce que nous savons – de la grandeur d’Ohtani et de tout ce qu’il pourrait gagner, à ses principaux prétendants et, bien sûr, toutes les dernières nouvelles et buzz.

Nous mettons tout cela ci-dessous – alors revenez régulièrement pour les dernières nouvelles, jusqu’à ce qu’Ohtani choisisse sa prochaine destination dans les grandes ligues.

Dernier buzz

8 novembre

La mère du directeur général sur Ohtani… pour l’instant

Le bavardage de Jerry Dipoto a fait de lui un favori des journalistes lors de rassemblements comme la réunion des directeurs généraux, qui a lieu cette semaine à Scottsdale, en Arizona.

Au sujet de Shohei Ohtani, cependant, le président des opérations baseball des Mariners de Seattle s’est montré remarquablement concis.

“Il est génial”, a simplement déclaré Dipoto, interrogé sur Ohtani mardi après-midi.

Lorsqu’on lui a demandé plus tard comment son équipe aborderait une éventuelle poursuite, Dipoto a répondu : “Je n’irai pas là-bas”.

Dipoto n’était guère seul. Ohtani est le gars sur lequel tout le monde voulait poser des questions, mais aucun dirigeant n’était disposé à en parler publiquement, en partie à cause des mandats de la ligue et du syndicat des joueurs de ne pas faire de commentaires publics qui pourraient entraver le marché d’un joueur, et en partie, peut-être, parce que du désir d’Ohtani que cela se déroule de la manière la plus privée possible. – Alden González

Les 10 équipes à la poursuite d’Ohtani

Il est encore tôt dans le processus, mais la plupart des dirigeants et agents qui ont parlé du sujet en privé semblent être d’accord sur les 10 équipes qui seront probablement les plus agressives dans la poursuite d’Ohtani : les Mets de New York, les Yankees de New York, les Reds de Boston. Sox, Cubs de Chicago, Angels de Los Angeles, Dodgers de Los Angeles, Giants de San Francisco, Rangers du Texas, Blue Jays de Toronto et Mariners de Dipoto. Mais le degré d’intérêt variera sans aucun doute considérablement selon eux, et d’autres équipes surprises devraient se joindre au mélange.

À ce stade, rares sont ceux qui semblent avoir une idée précise des priorités d’Ohtani lui-même. L’un des rares à le savoir est le directeur général des Angels Perry Minasian, qui a aidé à lancer Ohtani en tant que force bilatérale légitime il y a trois ans.

Il n’était pas prêt à lever la main.

“Je sais que cela attirera beaucoup d’attention et je comprends pourquoi”, a déclaré Minasian. “Grand joueur. Nous verrons comment se déroulera l’intersaison. Nous avons notre plan, et nous allons essayer de l’exécuter et voir où tout se passe.” – Alden González

Les Dodgers et les Rangers conviennent à Ohtani

Selon nos experts, quelles équipes correspondent le mieux à Ohtani ? Il y a de solides arguments à faire valoir en faveur des Dodgers, champions de la National League West, et des Rangers, champions des World Series.

