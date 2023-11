Tracker NFL Rookie QB : Stroud entre dans l’histoire, Young se bat

Crochets KalanLecture de 5 minutes

CJ Stroud et les Texans étaient tout sourire après la victoire palpitante de l’équipe contre les Buccaneers. Bob Levey/Getty Images

Les quarts recrues ont eu des résultats mitigés au cours de la semaine 9 de la saison de la NFL.

Bryce Young et les Panthers de la Caroline ont eu du mal la semaine dernière avec la défense des Colts d’Indianapolis, tandis que CJ Stroud et les Texans de Houston ont montré qu’ils pouvaient rester concentrés dans les moments décisifs. Will Levis et les Titans du Tennessee ont échoué contre les Steelers de Pittsburgh lors d’un match aux heures de grande écoute. Tyson Bagent des Bears de Chicago et Tommy DeVito des Giants de New York ont ​​connu des matchs difficiles.

Découvrez les performances des nouveaux signaleurs de la ligue au cours de la semaine 9 :

Sélection de repêchage 2023: Tour 1, choix 1

Résultat du jeu : Défaite 27-13 contre les Colts d’Indianapolis

Ligne de statistiques : 24 pour 39, 173 yards, 1 TD, 3 INT, 48,3 QBR

Young a montré des signes troublants dès le début contre les Colts. Ses premiers problèmes n’ont fait qu’empirer lorsqu’il a lancé une interception à Kenny Moore II pour un retour de touché de 49 verges à la fin de la première mi-temps pour donner à Indianapolis une avance de 20-3.

Young et les Panthers ont répondu au début de la seconde période avec un entraînement de 15 jeux et 77 verges qui s’est terminé par une passe de touché de 5 verges à DJ Chark Jr. Mais Young a été repris par Moore lors du trajet suivant.

Suivant: Young et les Panthers affronteront Bagent et les Bears dans « Thursday Night Football » (20 h 15 HE, Prime Video).

Sélection du repêchage 2023 : Tour 1, choix 2

Résultat du jeu : Victoire 39-37 contre les Buccaneers de Tampa Bay

Ligne de statistiques : 30 pour 42, 470 yards, 5 TD, 0 INT, 147,8 QBR

Il ne fait aucun doute que Stroud existe réellement. Les Texans ont permis aux Bucs de parcourir le terrain et de marquer le touché du feu vert à 46 secondes de la fin. Partant de son propre 25, Stroud a conçu son propre score, frappant Tank Dell pour un TD gagnant de 15 verges à six secondes de la fin.

Le signaleur de 6 pieds 3 pouces a établi un record de verges par la passe en un seul match par une recrue (470), et ses 14 touchés par la passe avec une seule interception le lient à Patrick Mahomes pour le plus grand nombre de touchés par la passe en carrière avant sa deuxième interception.

Suivant: Stroud et les Texans affronteront Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati dimanche (13 h HE, CBS)

Sélection du repêchage 2023 : Tour 2, choix 33

Résultat du jeu : Défaite 20-16 contre les Steelers de Pittsburgh

Ligne de statistiques : 22 pour 39, 262 yards, 0 TD, 1 INT, 66,4 QBR

La défense des Steelers s’est adressée aux Titans avec une mission à accomplir, et Lévis a eu du mal à lui arracher le ballon des mains, ce qui a entraîné quatre sacs.

Alors qu’il avait l’occasion de remporter le match à six secondes de la fin, une passe de Lévis destinée à Josh Whyle a été interceptée par Kwon Alexander.

Suivant: Si Ryan Tannehill (entorse de la cheville droite) est toujours absent, Lévis débutera contre les Buccaneers de Tampa Bay dimanche (13 h HE, CBS)

Sélection du repêchage 2023 : Tour 4, choix 135

Résultat du jeu : Victoire 30-6 contre les Giants

Ligne de statistiques :16 pour 25, 209 yards, 0 TD, 0 INT, 82,5 QBR

O’Connell a réalisé une excellente performance pour les Raiders, menant Las Vegas à sa première victoire sous la direction du nouvel entraîneur-chef Antonio Pierce. Même s’il n’a pas réussi un touché, O’Connell a tenu bon.

Suivant: O’Connell et les Raiders ont un match de « Sunday Night Football » (20 h 30 HE, NBC) contre les Jets de New York.

Sélection du repêchage 2023 : Tour 5, choix 139

Résultat du jeu : Défaite 27-0 contre les Browns de Cleveland

Ligne de statistiques : 11 pour 20, 58 yards, 0 TD, 2 INT, 1,6 QBR

À son deuxième match depuis la défaite des Cardinals lors de la semaine 7 contre les Seahawks de Seattle, Tune n’a pas réussi à mettre son attaque au diapason.

Le cadran de l’offensive a tourné à gauche après une interception de Tune lors du premier entraînement des Cardinals du deuxième quart, sur lequel les Browns ont profité pour prendre une avance de 10-0.

Tune et les Cardinals n’ont pas réussi à obtenir un premier essai sur leurs quatre possessions suivantes, aboutissant à un sac/fumble que les Browns ont récupéré au milieu du troisième quart. Cleveland a marqué trois jeux plus tard pour prendre une avance de 20-0 qui n’a jamais été contestée.

Suivant: Tune et les Cardinals affronteront les Falcons d’Atlanta dimanche (16 h 05 HE, CBS)

Sélection du repêchage 2023 : Tour 5, choix 164

Résultat du jeu : Victoire 31-28 contre les Falcons d’Atlanta

Ligne de statistiques : 5 en 6, 78 yards, 0 TD, 0 INT, 39,9 QBR

Lors de sa deuxième action de la saison, Hall a mis en place un bon rythme. Complétant 87% de ses passes et récoltant 11 verges en deux courses, Hall a pris un bon départ pour l’offensive des Vikings.

C’était jusqu’à ce que Hall se précipite et prenne un coup dur sur la ligne de but à la fin du premier quart, le forçant à quitter le match. Il a été placé dans le protocole commotion cérébrale.

Suivant: Si Hall récupère à temps, il rejoindra les Vikings alors qu’ils affronteront les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche (13 h HE, Fox)

Sélection du repêchage 2023 : agent libre non repêché

Résultat du jeu : Défaite 24-17 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

Ligne de statistiques : 18 pour 30, 220 yards, 2 TD, 3 INT, 67,0 QBR

Bagent a sorti quelque chose à prouver contre les Saints. Lors du premier entraînement des Bears, Bagent a frappé Cole Kmet pour un touché de 18 verges, leur donnant un avantage précoce.

Cependant, lors du prochain entraînement de Chicago, Bagent a tenté de forcer une passe à Kmet, conduisant à une interception des Saints. Avec un peloton court, la Nouvelle-Orléans a profité pour égaliser à 7.

Bagent et les Bears ont été sous pression pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, ce qui a entraîné deux interceptions et un échappé qui leur ont finalement coûté cher.

Suivant: Bagent et les Bears affronteront Young et les Panthers dans « Thursday Night Football » (8 h 15 HE, Prime Video).

Sélection de repêchage 2023: agent libre non repêché

Résultat du jeu : Défaite 30-6 contre les Raiders de Las Vegas

Ligne de statistiques : 15 pour 20, 175 yards, 1 TD, 2 INT, 3,6 QBR

L’offensive des Giants a eu du mal à faire face aux Raiders, et cela s’est montré tôt. Après que le quart partant Daniel Jones se soit blessé au genou au début du deuxième quart, DeVito s’est présenté face à un redoutable troisième et 27, et malgré une passe de 11 verges à Daniel Bellinger, les Giants ont été contraints de dégager.

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là, alors que DeVito a lancé des interceptions sur deux des trois prochains disques des Giants, alors que les Raiders ont pris une avance de 24-0 à la mi-temps.

Une note positive : DeVito a lancé son premier touché en carrière contre Wan’Dale Robinson au début du quatrième quart-temps, mais cela n’a pas suffi à endiguer la marée.

Suivant: DeVito et les Giants affronteront les Cowboys de Dallas dimanche (16 h 25 HE, Fox).