Tracker d’entraînement NFL 2023: nouvelles, rumeurs, interviews

La saison régulière 2022 de la NFL est terminée, ce qui signifie que le carrousel des entraîneurs ne fait que commencer. Voici une ventilation des changements de coaching et de directeur général et des entretiens correspondants demandés et prévus pour le cycle d’embauche 2023.

Sean Payton sur ce que les équipes de la NFL devraient faire pour le décrocher comme prochain entraîneur-chef Sur “FOX NFL Kickoff”, Sean Payton a parlé des récentes demandes d’équipes autour de la NFL pour faire de lui leur prochain entraîneur-chef.