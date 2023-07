Tracker de transfert USMNT: Tim Weah à la Juventus, Ricardo Pepi s’engage au PSV

Il y a plus d’Américains que jamais dans les cinq meilleures ligues européennes. En conséquence, il y a plus de mouvements de joueurs de haut niveau dans le groupe de joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis pendant la fenêtre de transfert estivale.

Voici les joueurs qui ont déjà changé de club et ceux qui devraient déménager avant la fermeture de la fenêtre le 1er septembre.

COMPLÉTÉ

Tim Weah: Lille pour Juventus

La Juventus a accepté de payer à Lille des frais de transfert de 12 millions de dollars pour Weah le 26 juin. Weah joue comme ailier pour l’USMNT, mais la Juventus aurait voyez-le comme un ailier de solution à long terme. Weah a également joué l’ailier de Lille la saison dernière.

Weah rejoindra son coéquipier de l’USMNT Weston McKennie à la Juventus, en supposant que McKennie ne soit pas lui-même transféré. Le club basé à Turin, en Italie, a terminé septième de la Serie A après avoir été pénalisé de 10 points pour faux compte. Sans la déduction, ils auraient terminé troisièmes et qualifiés pour l’UEFA Champions League.

Ricardo Pépi: Augsbourg pour PSV

Après une période de prêt réussie au FC Groningen, Pepi a été transféré d’Ausburg au PSV Eindhoven moyennant des frais de transfert de 10,9 millions de dollars. Ausburg a payé au FC Dallas 20 millions de dollars pour Pepi en janvier 2022, soit les frais de transfert les plus élevés qu’un club européen ait payés pour un joueur américain. Pepi, 20 ans, ne figurait pas sur la liste de l’USMNT pour la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022.

Dans toutes les compétitions la saison dernière, Pepi a enregistré 12 buts et trois passes décisives pour le dernier Groningen. Ausbourg, quant à lui, a terminé 15e de la Bundesliga, à un point de la relégation. Pepi jouera désormais pour le PSV, qui a terminé deuxième de l’Eredivisie et jouera la Ligue des champions la saison prochaine.

DERNIÈRES RUMEURS

Yunus Musah: Valence pour AC Milan

L’AC Milan aurait également exprimé son intérêt pour l’acquisition du milieu de terrain de 20 ans de Valence, qui aurait refusé les offres de transfert de Musah la saison dernière. Cependant, le club espagnol est maintenant prêt à vendre Musah pour 21,8 millions de dollars.

Musah a signalé son approbation du transfert, rapprochant les Rossoneri de la sécurisation des services de la talentueuse star américaine.

Christian Pulišić: Chelsea pour AC Milan

Le temps de Pulisic à Chelsea semble toucher à sa fin, comme l’a fait la star de l’USMNT, âgée de 24 ans. aurait accepté des conditions personnelles avec l’ACMilan. Le hold-up ? Chelsea voudrait 27,3 millions de dollars pour Pulisic, ce qui est toujours inférieur aux 73 millions de dollars que le club de West London a payés pour lui en 2019.

Si toutes les parties parviennent à un accord, Pulisic rejoindra l’un des plus grands clubs d’Italie. Milan a remporté la Ligue des champions – la deuxième de tous les temps – et n’a pas terminé en dehors du top quatre de la Serie A depuis 2020. Pulisic est devenu le premier joueur américain à remporter la Ligue des champions en 2021.

Brenden Aaronson: Leeds pour Fulham

L’équipe de milieu de table de la Premier League anglaise, Fulham, aurait approché Leeds au sujet d’un éventuel accord de prêt pour le milieu de terrain offensif de 22 ans.

Aaronson a rejoint Leeds l’été dernier pour des frais de transfert de 30 millions de dollars, et bien qu’il ait commencé sa carrière en Premier League du bon pied, son rôle a diminué à mesure que Leeds changeait de manager et commençait à accumuler les pertes. Aaronson a récolté deux buts et trois passes en 36 apparitions pour Leeds la saison dernière.

Cette histoire sera mise à jour avec les dernières rumeurs de transfert USMNT et les accords conclus.

