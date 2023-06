Tracker d’agence libre NBA 2023: Lillard veut rester à Portland; Le vert se retire

Avec la fin des finales de la NBA vient le début de l’intersaison de la NBA, et bien que le groupe d’agents libres de cette année ne soit pas aussi étoilé qu’il l’a été les années précédentes, il devrait y avoir beaucoup de mouvement dans toute la ligue avec la mise en œuvre de la nouvelle ABC.

Voici les dernières rumeurs d’agence libre de la NBA :

LUNDI 19 JUIN

Damien Lillard veut rester à Portland

Lillard « veut être » avec les Trail Blazers et veut aussi que l’équipe « s’améliore » selon The Athletic. Les Miami Heat ont ciblé Lillard dans un échange, pensant qu’il pourrait chercher un changement cette intersaison, Bleacher Report rapporté dimanche. Les Trail Blazers détiennent le troisième choix au total lors du repêchage de jeudi.

Vert Draymond entrera en agence libre

Green décline son option de joueur de 27,5 millions de dollars pour la saison 2023-24 et deviendra agent libre, L’Athletic a rapporté. Alors que Green deviendra un agent libre sans restriction, les Golden State Warriors ont ses droits d’oiseau, leur permettant de le signer à nouveau pour n’importe quel accord même s’ils dépassent le plafond salarial. Green, ancien joueur défensif de l’année, faisait partie intégrante des quatre derniers titres des Warriors.

Soleils recevoir des intérêts dans Deandre Ayton

Un jour après avoir apparemment accepté un échange pour Bradley Beal, les Suns reçoivent des appels d’équipes concernant leur centre de départ, selon The Athletic. Avant l’échange de dimanche, Phoenix a constaté que le marché d’Ayton était « maigre », selon ESPN.

Chris Paul a été surpris par le commerce, n’est pas sûr de ce qui va se passer ensuite

Le meneur vedette a déclaré qu’il avait découvert qu’il avait été échangé aux Wizards grâce à un texto de son fils, qu’il avait partagé dans une interview au New York Times. Paul a également révélé qu’Isiah Thomas faisait partie du processus de prise de décision, affirmant que lui et le propriétaire des Suns « Mat [Ishbia] et Isiah, je suppose, voulait juste aller dans une direction différente. »

Isbhia a précédemment nié avoir prévu d’embaucher Thomas pour un rôle dans le front office des Suns après l’achèvement de son achat de l’équipe en février.

Quant à Paul, il n’est pas sûr de ce qu’il veut qu’il se passe ensuite.

« Je ne sais pas », a déclaré Paul au New York Times. « Je n’ai vraiment pas encore eu assez de temps pour le traiter. Comme sérieusement, parce que ces choses qui arrivent n’affectent pas que moi. »

Celtics n’a pas l’intention de faire du commerce Jaylen Brownre-signera « très probablement » Grant Williams

Comme le nom de Brown a tourbillonné dans les spéculations commerciales au début de l’intersaison, les Celtics « n’ont pas l’intention » d’échanger l’aile vedette alors que « tous les signes » indiquent que Brown signera une prolongation de supermax de cinq ans cet été, Le Boston Globe a rapporté.

Il est également « très probable » que Boston gardera Williams, a ajouté le Globe dans son rapport. Williams sera un agent libre restreint lors de l’ouverture de l’agence libre le 30 juin et quelques équipes auraient manifesté de l’intérêt pour lui.

DIMANCHE 18 JUIN

Washington susceptibles de déménager Chris Paul

L’accord Beal étant maintenant conclu, Paul devrait chercher un échange avec une équipe concurrente. Selon plusieurs sources, Washington aimerait garder Paul, mais s’il demande à être déplacé, les LA Clippers pourraient faire pression pour ses services. Les Lakers de Los Angeles ont également un « fort intérêt » pour Paul, 38 ans, selon L’athlétisme.

Commerce de sorciers Bradley Beal pour Soleils pour CP3

L’ère Beal à Washington est officiellement terminée. Les Wizards ont distribué Beal à Phoenix pour Paul, Landry Shamet et plusieurs choix de deuxième ronde.

Miami aurait fait une offre pour le garde All-Star, mais avec une clause de non-échange intégrée à son contrat, Beal a finalement choisi l’équipe avec Devin Booker et Kevin Durant à Phoenix.

[Bradley Beal trade: What NBA insiders are saying about most likely destinations]

VENDREDI 16 JUIN

Charlotte Frelons lorgnant Brandon Ingram

Alors que les Hornets évaluent l’intérêt pour le choix n ° 2 au repêchage de la NBA 2022, ils ont fait savoir qu’ils voudraient qu’Ingram, originaire de Caroline du Nord – et non Zion Williamson – revienne dans tout échange avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, par L’athlétisme.

Philadelphie 76ers concentré sur James Durcirpas intéressé par Fred Van Vleet

Les 76ers « ont clairement indiqué » que leur objectif principal était de garder la co-star actuelle de Joel Embiid, James Harden, et de ne pas lui en trouver un nouveau, selon Yahoo! Des sports. Harden peut devenir agent libre s’il refuse son option de joueur de 35 millions de dollars avant la date limite du 29 juin.

Si Harden quitte Philadelphie, les 76ers ne devraient pas tenter de réunir le garde des agents libres Fred VanVleet, 29 ans, avec l’ancien entraîneur des Raptors de Toronto et le nouvel entraîneur des 76ers Nick Nurse, Yahoo! Sports ajoutés.

VanVleet, qui avait une option de joueur d’une valeur de 22,8 millions de dollars pour la saison 2023-24, s’est retiré de son contrat avec les Raptors, ce qui signifie qu’il sera un agent libre sans restriction cet été.

Les Philadelphia 76ers devraient-ils vouloir le retour de James Harden ?

JEUDI 15 JUIN

Celtics de Boston cherche à garder Jaylen Brownmais pourrait être prêt à échanger quelqu’un d’autre

Boston semble vouloir garder son duo de stars ensemble cette intersaison alors qu’il se concentre sur l’obtention d’une prolongation avec Brown, à la fois ESPN et Yahoo! Les sports ont rapporté. Bien que Brown soit toujours sous contrat pendant la saison 2023-24, il est éligible pour signer une extension supermax cette intersaison qui vaudrait 290 millions de dollars sur cinq saisons.

Pendant ce temps, les Celtics réfléchissent à l’idée d’échanger l’un de leurs gardes de rotation (Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Derrick White ou Payton Pritchard) cette intersaison, selon Mass Live.

Chicago Bulls achats Zach LaVine?

Il semble que plusieurs gardes de tir All-Star pourraient être sur le marché commercial cette intersaison. Les Bulls « évaluent discrètement » l’intérêt commercial pour LaVine, selon Yahoo! Des sports. LaVine, 28 ans, vient de terminer la première année d’un contrat de 215 millions de dollars sur cinq ans qu’il a signé la dernière intersaison.

MERCREDI 14 JUIN

Clippers cherchant à garder Russel Westbrook en promotion

Après avoir aidé l’ancien MVP à relancer sa carrière, les Clippers « espèrent » garder Westbrook avec une remise dans sa ville natale avec un contrat d’une valeur de 3,8 millions de dollars, selon le rapport du blanchisseur. Westbrook a rejoint les Clippers après avoir été racheté par les Utah Jazz, qui l’ont acquis dans le cadre d’un échange avec les Lakers.

Dallas Mavericks envisager un choix de repêchage et des échanges de joueurs

Avant le repêchage à venir, les Mavericks envisagent d’abandonner le choix global n ° 10 pour acquérir un joueur vétéran, selon Yahoo! Des sports. L’un des échanges discutés impliquait l’acquisition par les Mavericks de John Collins et du choix n ° 15 des Hawks d’Atlanta pour le choix n ° 10 plus Davis Bertans, Yahoo! Sports ajoutés.

Kyle Kuzma frapper l’agence libre?

Il est considéré comme un « verrou » que Kuzma refuse son option de joueur de 13 millions de dollars pour devenir un agent libre, Marc Stein, initié de longue date de la NBA, a rapporté. Il « n’est pas clair » si les sorciers aimeraient garder Kuzma ou non ou éventuellement le déplacer dans un signe et échange, selon Stein.

Pacers de l’Indiana ont exploré plusieurs métiers d’aile vétéran

L’Indiana a exploré plusieurs options commerciales impliquant OG Anunoby de Toronto et De’Andre Hunter d’Atlanta depuis la date limite des échanges en février et devrait également être dans le mélange pour l’agent libre restreint Grant Williams, Yahoo! Sports signalés.

Cette histoire sera mise à jour tout au long de l’intersaison NBA 2023.