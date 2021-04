Tracie Bennett de CORONATION Street a révélé qu’un acteur mystérieux «snob» avait cruellement insulté sa carrière de star du feuilleton.

L’actrice est revenue sur les pavés en tant que Sharon Bentley la semaine dernière après 22 ans hors écran.

ITV

Tracie Bennett est de retour à Coronation Street pour la première fois depuis 1999[/caption]

Elle a maintenant raconté comment elle a été traitée en agissant sur la scène après avoir quitté le savon.

Tracie a admis à la Daily Star: «J’ai eu le snobisme d’un acteur. Je ne peux pas vous dire qui il est parce qu’il est trop gros.

«Fondamentalement, ce qu’ils disaient, c’est: ‘Eh bien, vous savez, les savons, c’est bien, mais je dois dire que ce n’est pas ce que je pense que c’est d’agir.’

«Et j’ai juste pensé – essayez de faire 20 scènes de suicide et d’alcoolisme le même jour, scène après scène après scène. Essayez de faire ces changements de costumes! »

Rex

L’actrice a commencé sa carrière sur Corrie[/caption]

L’actrice de 59 ans est apparue pour la première fois dans Coronation Street en 1982 en tant que Sharon Gaskell, la fille adoptive de Rita.

Elle a joué le personnage pendant deux ans et est revenue au rôle en 1999 avant de se lancer dans une carrière de théâtre.

Elle a joué dans des spectacles tels que Les Misérables, High Society, Hairspray et She Loves Me au Savoy Theatre, ce qui lui a valu le Laurence Olivier Award du meilleur second rôle dans une comédie musicale.

Rex

Tracie joue la fille adoptive de Rita depuis 1982[/caption]





Parlant du retour de Tracie, le producteur de Corrie Iain MacLeod a déclaré: «C’est extrêmement excitant de voir quelqu’un du calibre de Tracie revisiter un rôle si riche en histoire et avec une psychologie si compliquée.

«Sharon revient sur des ponts gravement brûlés pour renouer avec Rita – mais très rapidement sa présence devient déstabilisante et extrêmement dangereuse, d’une manière que j’espère que les téléspectateurs ne verront pas venir.

«La grande question est: qu’est devenue sa vie depuis son dernier passage dans la rue?

«La réponse à cette question sera pour nous une histoire énorme, qui se prolongera jusqu’à l’été et au-delà.»