Tracie Bennett de Coronation Street laisse entendre que Sharon Bentley reviendra après avoir fui les pavés

La star de la rue CORONATION Tracie Bennett a laissé entendre qu’elle serait de retour pour plus dans le feuilleton après que Sharon Bentley ait fui les pavés.

La maligne intrigante a été vue en train de s’éloigner mardi soir après que son homme de main Robbie a été arrêté après avoir tenté d’assassiner Gary Windass.

9 Sharon pourrait rester plus longtemps sur les pavés

Et maintenant, l’actrice Tracie a laissé entendre qu’elle serait bientôt de retour sur les pavés.

Remerciant les fans sur Twitter, elle a écrit : « Merci beaucoup les gars d’avoir compris le voyage.

«Et @itvcorrie et al et @JoJoHarvey et les scénaristes, les réalisateurs et l’équipe pour m’avoir supporté jusqu’à présent pour exécuter la lente torture et pousser le complexe Sharon qui était comme un bœuf dans un champ de labour.

« Continuez à regarder… Av iiiiiiit un peu plus. »

Les fans étaient sous le choc après que Sam Blakeman se soit vengé de son ravisseur en l’assommant – et en sauvant la vie de Gary.

L’enfant fou de science a frappé le kidnappeur armé Robbie sur la tête avec son télescope pour l’empêcher de tirer sur Gary.

9 Sam a assommé le kidnappeur diabolique avec son bâton de télescope

Dans l’épisode de mardi soir, le plan diabolique de Sharon a été révélé à tout le monde – et déjoué.

Après avoir pris Rita en otage au Kabin, Sharon a essayé de donner tout son cœur et d’expliquer à sa mère adoptive comment elle s’est retrouvée impliquée dans le gang de la drogue.

Mais quand Gary a repéré la camionnette utilisée pour kidnapper Sam, il a réalisé que Sharon était à l’intérieur avec Rita et a enfoncé la porte pour la sauver.

Après la suivre, il l’a vue monter dans la camionnette et lui a arraché les clés pour que le ravisseur ne puisse pas s’échapper.

9 Gary avait essayé de s’enfuir avec les clés de la camionnette mais s’est coincé

9 Sharon lui a dit que ça n’avait rien à voir avec lui

Cependant, il a été poursuivi et l’homme avait une arme avec lui – laissant Gary à la merci du kidnappeur Robbie et Sharon.

Elle a supplié Gary de lui remettre les clés : « Gary s’il te plaît, ne faisons rien de stupide. Cela n’a rien à voir avec ton amour.

« Je ne veux juste voir personne se blesser », a déclaré Gary.

Robbie a ensuite déclaré : « Cela ne prendra pas longtemps. Pas de bouts perdus, tu te souviens ?

9 Robbie a dit à Sharon qu’il devait régler les problèmes

9 Gary pensait que ses jours étaient comptés alors qu’il regardait le canon de l’arme

Sharon est tombé en panne mais a laissé Gary se faire tuer par Robbie – mais le petit Sam Blakeman a entendu l’agitation derrière les jardins et est allé enquêter.

Alors que Robbie tirait sur Gary, Sam le frappa sur la tête avec son télescope géant – l’assommant et faisant rater Gary de quelques centimètres à son tir.

« Je lui ai manqué », a déclaré Gary, soulagé.

« Ne t’inquiète pas mon pote parce que je vais bien à cause de toi. »

9 Heureusement, Sam était sur place pour assommer le méchant Robbie

9 Robbie s’est retrouvé à voir des étoiles

Pendant ce temps, Sharon était assise dans la camionnette en attendant le retour de Robbie, mais quand il n’est pas venu, elle a conduit elle-même la camionnette pour s’échapper.

Les fans étaient sous le choc sur les scènes.

L’un d’eux a écrit : « Oui Sam toi petite légende ! »

Un deuxième a déclaré : « Sam a sauvé la mise ! Ffs, quelle comédie ! »

Un autre a ajouté: « Awwwwww le petit Sam a sauvé Gary »