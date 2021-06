Tracie Bennett de Coronation Street fait allusion au retour de Sharon Bentley alors qu’elle fait ses adieux aux Cobbles

Tracie Bennett de CORONATION Street a fait allusion au retour de Sharon Bentley alors qu’elle faisait ses adieux aux Cobbles vendredi dernier.

L’actrice de 60 ans – qui est apparue pour la première fois dans la série en 1982 en tant qu’enfant adoptif de Rita Tanner – a repris son rôle plus tôt cette année.

Tracie Bennett de Coronation Street a taquiné que son alter-ego Sharon Bentley ferait un retour dans le futur[/caption]

Après 22 ans, Sharon a fait son retour épique sur nos écrans en avril et a dit à sa mère adoptive qu’elle était de retour parce qu’elle avait été guérie du cancer et avait donné la botte à son mari Ian.

Cependant, elle essayait secrètement de découvrir où Leanne Battersby, Nick Tisley et Simon Barlow se cachaient pour son méchant neveu Harvey, qui est en prison.

L’escroc maléfique a depuis repris le gang de Harvey, mais il ne semble pas qu’elle sera là longtemps.

Bien que les fans soient heureux d’entendre qu’elle est taquinée à un retour, comme Tracie l’a dit à ses abonnés sur Twitter : « Je venais de tourner ma toute dernière scène @itvcorrie pendant un moment et je suis allée dans la loge pour me changer.

La star a partagé quelques clichés pour rendre hommage à sa dernière scène vendredi[/caption]

« Tout simplement pour que je puisse dire « Ter Ra » en ce moment même.

« Merci à ceux qui savent ce qu’ils ont fait pour moi et aux ennemis et aux amoureux. Nous faisons de notre mieux pour tout le monde. À bientôt. « Av. »

Sharon a fait toutes sortes de choses pour essayer de découvrir ce que le trio cachait.

Tout au long de son séjour chez Rita, Jenny Connor avait des soupçons que Sharon n’était pas tout ce qu’elle prétendait être et a essayé d’avertir Rita.

Sharon est la tante de Harvey[/caption]

Il est vite apparu qu’elle était la tante de Harvey et qu’elle essayait de menacer Leanne de ne pas témoigner contre eux devant le tribunal.

Cependant, l’Autorité palestinienne a témoigné devant le tribunal et après avoir réalisé ce qu’elle préparait, Sharon a dû agir rapidement pour les dérouter.

La femme louche a également témoigné contre un membre de sa famille pour donner l’impression qu’elle était de leur côté.

Elle a ensuite fait semblant d’être battue par les sbires de Harvey pour donner l’impression qu’elle ne faisait plus partie de leurs relations louches et a couru vers Rita pour lui retirer 10 000 £ pour redémarrer le commerce de la drogue de Harvey.

Sharon a essayé de découvrir où Leanne, Nick et Simon se cachaient pour les empêcher d’aller à la police[/caption]

Cependant, elle a ensuite été vue en train de dire au gang de la drogue qu’elle était le nouveau patron de la ville dans un choc.

Même s’il semblait que Rita était tombée amoureuse de son histoire de sanglot, l’agent de presse savait au fond qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance.

Vendredi soir, les fans étaient ravis après que Rita ait renvoyé Sharon sans un sou.

Harvey a été envoyé en prison après que le jury eut rendu son verdict de culpabilité.

Sharon est l’ancienne fille adoptive de Rita Tanner[/caption]





Sharon Bentley est jouée par la star de théâtre Tracie Bennett[/caption]

Après avoir quitté Corrie en 1999, Tracie est devenue une grande star du théâtre après avoir joué dans des spectacles tels que She Loves Me, Hairspray et bien d’autres.

Elle a également remporté deux Olivier Awards pour des rôles dans des productions du West End et a été nominée pour un Tony Award pour son interprétation de Judy Garland dans End of the Rainbow à Broadway.