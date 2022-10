Tracey Neville rejoint les Adelaide Thunderbirds en tant qu’entraîneur adjoint | Nouvelles du netball

L’ancienne sélectionneuse anglaise Tracey Neville retourne en Australie

L’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre, Tracey Neville, a rejoint les Thunderbirds d’Adélaïde en tant que deuxième assistant avant la saison 2023 de Suncorp Super Netball.

Neville a fait 81 apparitions en tant que joueuse de l’équipe d’Angleterre de netball entre 1996 et 2008 avant de mener l’équipe à l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 pendant qu’elle était entraîneure-chef de 2015 à 2019.

Le joueur de 45 ans travaillera aux côtés de l’entraîneur-chef actuel Tania Obst et de l’assistante Cathy Fellow, de retour en Australie après avoir représenté Contax et les Thunderbirds en 2000.

“Savoir que j’ai fait partie de l’héritage des Adelaide Thunderbirds est un honneur et ramener ma famille dans un endroit où j’ai tant de bons souvenirs et d’amis me réchauffe le cœur”, a déclaré Neville sur le site officiel de l’équipe d’Adélaïde.

“Le club a une histoire de succès et la possibilité d’ajouter de la valeur et d’améliorer ce qui est un environnement de haute performance établi et réussi est passionnante.

“La liste de joueurs est exceptionnellement talentueuse et d’une diversité unique, et ils sont en bonne position pour repousser les limites et relever le défi des finales. J’ai hâte d’arriver à Adélaïde et de commencer notre travail pour la saison prochaine.”

Neville a précédemment remporté deux titres de Netball Superleague en tant qu’entraîneur du Manchester Thunder de 2011 à 2015, avant de devenir directeur des opérations de performance et entraîneur spécialisé du club l’année dernière après avoir quitté son poste d’entraîneur de l’Angleterre après la Coupe du monde Vitality 2019.

Elle retrouve Obst après que le couple ait travaillé ensemble pendant leur séjour avec les Roses.

“Tania et moi avons déjà fait partie d’une équipe d’entraîneurs très performante et j’ai regardé de près le programme qu’elle a construit et comment elle a créé un avenir positif et réussi pour le club”, a ajouté Neville.

“La réputation de Cathy est exceptionnelle dans le SSN et travailler avec un entraîneur qui a sans aucun doute le meilleur dossier défensif de la ligue va être un honneur.”