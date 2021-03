Le monde a beaucoup changé depuis que la première Journée mondiale de l’eau a été célébrée le 22 mars 1993. Il est né d’une prise de conscience naissante de la façon dont un développement aveugle avait endommagé nos ressources et de la nécessité de prendre des mesures proactives pour remédier à la situation. Depuis ces débuts, cet événement mondial s’est transformé en une vision holistique des effets de l’activité humaine sur l’environnement, et en particulier sur l’eau. Ces efforts en constante évolution ont englobé l’atténuation du changement climatique, les progrès de l’assainissement et la répartition équitable des ressources. Et il n’est pas étonnant qu’une bonne gestion des ressources en eau soit essentielle pour atteindre chacun de ces objectifs.

En 2021, le thème de la Journée mondiale de l’eau est «Valoriser l’eau». C’est un rappel opportun de l’importance de l’eau, au début d’une décennie qui définira le succès de nos objectifs de développement durable, qui devraient être achevés d’ici 2030. Les leçons de la pandémie de Covid-19 ont particulièrement renforcé les responsabilités et les risques partagés et comment le manque d’accès à l’eau peut engendrer un manque d’hygiène et nuire aux perspectives à long terme d’un pays dans son ensemble. L’urgence de désinfecter nos mains et notre environnement a également engendré une nouvelle appréciation de l’utilisation consciente de l’eau et de la manière dont un accès inégal met en danger notre bien-être collectif.

La nouvelle normalité appelle donc à de nouveaux protocoles d’hygiène et de santé qui s’inscrivent dans les objectifs de l’eau durable. L’objectif n’est pas seulement de diffuser les bonnes pratiques de santé et d’hygiène, mais aussi de les faciliter grâce à une bonne gestion de l’eau propre. Et ce changement à la base est provoqué par un ensemble d’efforts localisés, qui mettent en valeur l’ingéniosité présente même dans les régions les plus arriérées du monde. La combinaison de la pandémie et d’une vision à long terme affecte également un changement de mentalité, aidant de vastes sections de ceux qui n’ont pas accès à l’eau potable et à l’hygiène, à réclamer et à lutter pour ces droits.

Tout comme les années précédentes, la Journée mondiale de l’eau de cette année marquera également un point d’inflexion important dans notre lutte pour l’eau propre et soulignera une fois de plus son importance intrinsèque pour la santé d’une communauté. Pour les leaders d’opinion et les acteurs du changement, ce sera une plate-forme utile pour montrer leur engagement en faveur du changement et pour inviter plus de participants à ce mouvement pour un monde sain et sécurisé en eau.

