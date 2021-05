Tracer le rebond de COVID

Il y a à peine un an, les précautions destinées à ralentir la propagation du COVID-19 ont conduit les employeurs américains à supprimer plus de 20 millions d’emplois – une baisse historique à la fois de la taille et de la vitesse. Le rapport sur l’emploi de vendredi a ajouté 266 000 à ce total.

L’économie a encore des millions d’emplois en deçà de ce qu’elle était en février 2020, mais plus de 14,1 millions d’emplois sont revenus depuis le creux d’avril 2020.

Bien que l’augmentation d’avril ait été beaucoup plus faible que prévu, d’autres signes de croissance économique abondent. Le PIB a augmenté de 6,4% au premier trimestre, les ventes au détail ont bondi de près de 10% en mars et le S&P 500 a atteint de nombreux records depuis août.

Le marché boursier n’est pas l’économie, mais c’est là que les investisseurs parient sur l’économie. Et les changements dans l’emploi ont généralement suivi les changements dans le S&P 500 depuis 2000. Notez que les changements dans le S&P 500 (ci-dessous) ont été représentés sur une échelle 10 fois plus grande que les changements dans l’emploi non agricole.

Rapport sur les emplois d’avril:L’économie n’a créé que 266000 emplois en avril alors même que les États ont assoupli les restrictions relatives au COVID et que les vaccinations ont augmenté

Ce qui se cache derrière les valeurs élevées des actions d’aujourd’hui pourrait être l’attente que les consommateurs dépenseront une partie des billions de dollars en secours fédéral qu’ils ont économisés une fois que les vaccinations auront atteint une masse critique et que les entreprises rouvriront complètement.

L’amélioration de certaines de ces industries a contribué à réduire l’écart entre le nombre d’emplois dans le rapport sur l’emploi de février 2020, 152,5 millions, et le rapport d’avril 2021, 144,3 millions.

Mais alors que les cas et les décès de COVID-19 continuent de baisser aux États-Unis, le virus présente des risques inhérents à des secteurs tels que les voyages et les loisirs. 34,5% des emplois non retournés depuis février 2020 sont liés à l’hôtellerie ou aux loisirs.

Les affichages de recherche d’aide offrent aux travailleurs de l’hôtellerie sans emploi un certain encouragement, selon le site de l’emploi Indeed. Bien que le pourcentage d’annonces recherchant des travailleurs de l’hôtellerie reste inférieur à celui de février 2020, il y a eu une tendance à la hausse au cours des dernières semaines.

Pourtant, l’économie se réchauffe plus rapidement dans d’autres secteurs de l’économie américaine.

La reprise a également été inégale à travers le pays. Le Vermont, le Dakota du Sud et le Nebraska ont des taux de chômage inférieurs à 3%, tandis que le chômage à New York, Hawaï et Porto Rico est près de trois fois plus élevé.

Les offres d’aide recherchées par rapport à février 2020 sont en hausse de plus de 20% sur Indeed, le plus grand site d’emploi du pays, mais la reprise inégale des emplois dans chaque État se reflète également dans les annonces d’aide recherchée.

Les offres d’emploi de l’Idaho, du Montana, du Dakota du Sud et du Maine sont bien au-dessus des niveaux de février 2020, tandis qu’Hawaï et le district de Columbia ont encore du mal à atteindre ces niveaux.

Les disparités raciales persistent également.

Le taux de chômage des Noirs américains est supérieur de plus de 3 points de pourcentage à la moyenne nationale. Les emplois des Hispaniques américains ont été les plus durement touchés au printemps dernier, le chômage atteignant près de 19% et restant près de 2 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale.

Alors que de nombreux signes économiques sont des signaux encourageants, le retour aux niveaux de février 2020 ne sera probablement pas la ligne d’arrivée de la reprise du marché du travail.

Depuis l’année dernière, plus d’Américains ont atteint l’âge de travailler, donc atteindre un taux de chômage de 3,5% – comparable à celui du début de 2020 – prendra plus de temps que le seuil de rentabilité avec février 2020.

Pourtant, plus préoccupant pour les économistes a été le nombre croissant d’Américains qui sont au chômage depuis plus de six mois. Depuis décembre, 4 millions de personnes ou plus font partie des chômeurs de longue durée.

Le dernier paquet de secours fournit un supplément de 300 $ par semaine aux allocations de chômage d’État jusqu’en août.