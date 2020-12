« Il a dû partir pour certains des crimes qu’il a commis là-bas pendant un petit moment et, ça continue cinq mois maintenant … Il a eu un hoquet en cinq mois et c’était un très petit hoquet, donc non … il va vraiment bien », Continua Josh.

« Il a une bonne attitude et il fait définitivement des choses que je pensais ne jamais voir dans une vie. Je lui ai parlé tous les deux jours. J’ai de grands espoirs pour lui. S’il continue cette voie ascendante et avec le traitement et tout ça, il pourrait avoir une place sur le Cornelia Marie encore. Donc, nous avons croisé les doigts et il va très bien et excelle dans tous ses cours et tout. C’est donc un gros problème pour moi, et pour lui aussi, évidemment. Mais je prévois qu’il reviendra probablement sur le bateau dans un proche avenir. «

Josh a crédité Sig Hansen pour avoir donné à Jake une place à bord du Nord-ouest après la mort de leur père, et pour «avoir essayé de le faire sortir la tête de son keister, ce qui est parfois un travail difficile», tandis que Josh Anderson – son voisin en mer et sur la route de lui sur terre – est comme une famille pour moi, c’est un gars vraiment bien. «

Johnathan Hillstrand, qui, avec son frère et son co-capitaine Andy Hillstrand adore prendre la pisse de leurs copains, « c’est comme mon frère / deuxième père dysfonctionnel », a ajouté Josh. « C’est Jonathan Hillstrand. Que voulez-vous dire de plus? Si vous n’avez pas été » Harris-ed « , vous avez probablement été » Hill-stranded « .