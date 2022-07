Tracer l’avenir du studio le plus célèbre du jazz

La présence du bâtiment sur les registres nationaux et nationaux ne le protège pas d’être modifié ou même démoli par un futur propriétaire, a déclaré Rothschild. Pour obtenir cette protection, Sickler a demandé une servitude de préservation, qui serait attachée à l’acte de propriété et impliquerait des inspections périodiques. Cela coûte également 10 000 $, et Sickler a déclaré que les récents travaux d’enregistrement du studio n’avaient permis de récolter que suffisamment d’argent pour couvrir la taxe foncière, qui s’élève à près de 40 000 $ par an.

Une décision à laquelle Sickler et tous les futurs opérateurs sont confrontés est de s’en tenir au jazz ou d’ouvrir le studio à d’autres types de musique. Le jazz, bien sûr, était la grande passion de Van Gelder et la raison pour laquelle l’installation avait été conçue. Mais même à son apogée, l’espace a également été utilisé pour le blues, la musique folklorique, la polka et le spoken word ; la première session d’enregistrement là-bas, en juillet 1959, a eu lieu avec le West Point Cadet Glee Club.

Don Sickler, qui se consacre au répertoire de jazz classique depuis des décennies, a déclaré qu’il préférait s’en tenir au jazz acoustique et a rejeté d’un ton bourru l’idée d’enregistrer des albums de distribution de Broadway ou du rock ‘n’ roll. (Pour le dernier album de Weezer, “OK Human”, sorti début 2021, une section de cordes a été enregistrée au studio Van Gelder.)

Batiste a également exhorté les Sicklers à s’en tenir au jazz. « S’en tenir à leurs canons pour qu’il s’agisse de musique acoustique, en faire quelque chose d’aberrant dans la culture, est ce qui sera en fait la bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

Sickler est plus ouvert d’esprit quant à ce que l’avenir du studio Van Gelder pourrait apporter.

“Bien sûr, les musiciens connaissant l’histoire du studio et le travail de Rudy Van Gelder devraient y avoir accès”, a-t-elle déclaré. “Mais la salle de concert aime tous les sons.”