Traact lance officiellement sa plateforme technologique complète axée sur la technologie pour les cabinets juridiques et juridiques d’entreprise

PALO ALTO, Californie, 8 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Aujourd’hui, Traité a officiellement lancé sa plate-forme cloud numériquement native révolutionnaire, qui offre de vastes fonctionnalités intégrées, notamment des modules de gestion des entités, de permis et de licences, de gestion du conseil d’administration, de gestion des affaires, de gestion des contrats, de litiges et de litiges, de finances et de taxes et de gestion de documents. Les clients des entreprises et des cabinets d’avocats bénéficieront considérablement de l’approche globale et non cloisonnée de Traact, leur permettant d’automatiser et de rationaliser les opérations juridiques grâce aux avancées technologiques les plus modernes disponibles.

Dirigé par de brillants ingénieurs ayant travaillé pour Uber, Google et Amazon, Traact exploite intelligemment une technologie de pointe pour obtenir des résultats commerciaux optimaux. Hautement sécurisé, Traact est conforme SOC II type 2.

Traact est plus agile et plus abordable que ses concurrents bien établis, dont la plupart proposent des solutions ponctuelles qui ne résolvent généralement qu’un problème à la fois. Constatant le besoin évident de rupture et de modernisation dans cette catégorie, Traact a conçu de manière innovante une nouvelle approche pour servir ses clients de manière plus efficace et moins coûteuse que les fournisseurs traditionnels.

Prête à réussir, Traact a déjà suscité l’intérêt de dizaines de clients, pour la plupart des services juridiques d’entreprises. Traact discute également de solutions personnalisées avec les meilleurs cabinets d’avocats qui peuvent tirer parti de la plateforme pour gérer leurs services juridiques. Les sociétés de capital-investissement se tournent également vers Traact pour gérer leurs portefeuilles de sociétés d’investissement.

Des conseillers juridiques généraux aux secrétaires d’entreprise, en passant par les directeurs juridiques, les dirigeants financiers et les associés directeurs des cabinets d’avocats, Traact offre une infrastructure technologique prête à devenir aussi omniprésente que les applications Microsoft et Google.

Robert HoldheimCOO de Traact, a déclaré : « Notre vision est de faire de Traact la solution pour toutes les fonctions juridiques et administratives, en dépassant les silos d’entreprise existants et en offrant un point de référence et d’action unique et centralisé. En englobant ces fonctions dans une suite de collaboration numérique moderne. et les outils de gestion de projet généreront à la fois des gains considérables en termes d’efficacité et des réductions substantielles des coûts.

“Traact a rationalisé nos fonctions, en remplaçant plusieurs prestataires de services. Nous avons constaté des avantages significatifs en termes d’efficacité et de coûts. Leur équipe est incroyablement réactive et va toujours au-delà de nos attentes pour nous aider chaque fois que nous en avons besoin. Le niveau de service est de classe mondiale !” remarqué Raymond Choavocat général de Timec.

Traact est un SaaS par abonnement qui facture un tarif forfaitaire en fonction du nombre d’entités du client. Traact opère dans les 50 États des États-Unis et dans 130 pays à travers le monde.

Traact est une startup technologique à croissance rapide avec une équipe de développement géographiquement diversifiée. En développant une technologie numérique native et basée sur le cloud, Traact apporte les perturbations et la transformation indispensables aux entreprises, aux cabinets d’avocats et aux organisations financières. La société a attiré les meilleurs ingénieurs des entreprises les plus grandes et les plus prospères au monde et se consacre à fournir les meilleures solutions technologiques et le meilleur sens du service client. Entreprise de la Silicon Valley, Traact est basée à Palo Alto, en Californie. Visite Traact.com pour plus d’informations, ou suivez-nous sur LinkedIn.

