TPM 2.0 causant des problèmes de performances sur les appareils AMD

Une solution plus radicale consiste à rétrograder vers Windows 10, où les performances ne devraient pas être affectées. Mais cela devrait être un dernier recours et seulement si les problèmes ont un effet important sur votre expérience. Avec un peu de chance, un correctif officiel sera bientôt disponible.

Si cela ne résout pas le problème, il vaut la peine de vérifier si Microsoft a déjà publié des mises à jour. Allez dans Paramètres> Windows Update et cliquez sur « Vérifier les mises à jour ».

Si vous utilisez un appareil Windows 11 alimenté par AMD et que vous remarquez des bégaiements ou des problèmes audio, vous êtes probablement affecté. La solution potentielle la plus simple consiste à désactiver fTPM dans Windows 11, bien que certains jeux (tels que Valorant) ne fonctionnent pas en conséquence :

Jusqu’à ce que Microsoft ou AMD publie un correctif, il existe une solution non officielle qui fonctionne pour de nombreuses personnes, mais ce n’est pas sans compromis.

De plus, il s’agit du deuxième problème de performances spécifique à AMD à affecter Windows 11 en seulement trois mois. En octobre, deux problèmes distincts ont entraîné une baisse des performances pouvant atteindre 15 %, avec un correctif officiel non disponible pendant deux semaines.

À en juger par un article de Reddit, le problème existe depuis cinq mois, depuis la sortie officielle de Windows 11. Mais un récent déluge de commentaires suggère que c’est un problème répandu en ce moment. Les forums sur les sites Web Lenovo et Linus Tech Tips ne servent qu’à le souligner.

Comme le rapporte Windows Latest, le problème semble être causé par des problèmes de compatibilité entre le TPM d’AMD (connu sous le nom de fTPM) et Windows, par opposition à un bogue dans le système d’exploitation lui-même.

Les problèmes semblent être causés par le module TPM 2.0, l’une des principales exigences matérielles de Windows 11. Les processeurs Intel et AMD activent TPM via un micrologiciel système indépendant du reste du système d’exploitation. L’implémentation d’Intel semble être sans bogue, mais les utilisateurs d’AMD n’ont pas cette chance.

Windows 11 souffre de plus de problèmes de performances, les appareils AMD étant à nouveau affectés. Les problèmes fréquemment signalés incluent le bégaiement fréquent et les problèmes audio, les utilisateurs concernés exprimant leur frustration.

