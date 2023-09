TPL Saison 5 : ENN Sports LLP acquiert les détenteurs des Hyderabad Strikers

Avant la très attendue saison 5 de la Tennis Premier League (TPL), les fondateurs et propriétaires visionnaires d’ENN Sports LLP, Nikunj Shah, Navin Dalmia et Rajdeep Dalmia ont acquis les Hyderabad Strikers. Le trio très entreprenant sera copropriétaire des doubles et actuels champions de la ligue aux côtés du célèbre copropriétaire Rakul Preet Singh.

Copropriétaire des Hyderabad Strikers, Rakul Preet Singh a parlé avec plaisir du nouveau développement : « La TPL est un endroit idéal pour les joueurs de tennis talentueux du pays qui souhaitent montrer leurs compétences et améliorer davantage leur jeu tout en travaillant avec les plus grands noms du pays. le sport. Hyderabad a toujours été connu pour sa contribution au tennis indien, et avec les Hyderabad Strikers, nous souhaitons renforcer encore cette réputation.

ENN Sports LLP est une société de promotion du sport de premier plan qui se consacre à l’amélioration de la culture sportive en Inde et dans le monde. L’entreprise propose une large gamme de services comprenant la gestion d’équipes sportives, l’organisation d’événements et le marketing sportif.

L’esprit d’entreprise de M. Nikunj Shah, combiné à son amour profond pour le sport, l’a positionné comme une figure éminente des deux communautés. Grâce à ses efforts continus, M. Shah continue de laisser un impact durable sur le paysage sportif.

Parlant de son amour pour le sport du tennis, le copropriétaire Nikunj Shah a déclaré : « Le tennis occupe une place particulière dans mon cœur. Je participe activement et je soutiens le sport. Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour aider les athlètes à grandir aux plus hauts niveaux, et c’est exactement ce que vise la TPL. Je souhaite donc contribuer activement à la croissance du tennis en Inde, ce qui, j’en suis certain, serait possible grâce aux Hyderabad Strikers.

Rajdeep Dalmia a une passion contagieuse pour la technologie et a la capacité d’inspirer et de motiver ceux qui l’entourent. Il croit au pouvoir de la collaboration et favorise un environnement d’innovation et de créativité au sein de ses organisations.

Rajdeep, qui jouait au tennis à l’école, a déclaré : « La TPL est un excellent moyen de ressentir l’excitation d’un match de tennis en direct, d’autant plus que les matchs se jouent dans un environnement au rythme rapide en raison du format. Les Hyderabad Strikers sont une franchise phénoménale avec une riche histoire dans la ligue. Grâce à notre expertise d’ENN Sports LLP, je suis sûr que nous serons en mesure d’élargir la base de fans dévoués des Hyderabad Strikers, ce qui nous stimulera dans notre défense du titre au cours de la saison 5. »

Co-fondateur du TPL, M. Kunal Thakkur a expliqué comment le nouveau propriétaire aidera les Hyderabad Strikers lors de la saison 5. Il a déclaré : « ENN Sports LLP est une entreprise innovante tout comme le TPL. Leur expertise sportive leur permettra de devenir des leaders de la ligue en termes de stratégie, de planification et de promotion. Cela aidera sûrement les Hyderabad Strikers à continuer de réussir sur et en dehors du terrain.

M. Mrunal Jain, co-fondateur de la TPL a reflété le sentiment de son collègue co-fondateur en déclarant : « Les Hyderabad Strikers sont les franchisés les plus remarquables de la ligue et prospéreront sûrement encore plus sous la direction de visionnaires tels que M. Nikunj Shah, M. Navin Dalmia et Rajdeep Dalmia.