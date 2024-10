TPH confirme qu’il n’y aura pas de cliniques de vaccin contre la grippe cette année

La santé publique de Toronto déclare qu’elle n’administrera pas de vaccins contre la grippe ni de vaccins mis à jour contre la COVID-19 directement au grand public.

Dans un communiqué publié jeudi, le service de santé a déclaré que – en raison de la fin du financement provincial pour les cliniques de vaccination de masse l’année dernière – il se concentrerait sur la fourniture de vaccins aux enfants de moins de quatre ans ainsi qu’aux Torontois qui vivent dans certains quartiers à haute population. paramètres de risque.

Depuis décembre 2023, la ville de Toronto a fermé définitivement ses quatre centres de vaccination fixes contre la COVID-19, qui fournissaient une gamme de vaccins, y compris des vaccinations de routine pour les enfants.

Alors que le temps plus frais arrive, TPH exhorte les résidents à se faire vacciner contre les infections respiratoires, ajoutant que les vaccins mis à jour contre le COVID-19 et la grippe seront disponibles à partir du 28 octobre pour toute personne de plus de six mois qui vit, travaille ou va à l’école. la province.

Les doses initiales du vaccin COVID-19 mis à jour – qui cible la sous-variante KP.2 d’Omicron – sont également actuellement disponibles pour les Torontois éligibles qui présentent un risque plus élevé, y compris ceux qui ont 65 ans ou plus, les enfants âgés de 65 ans et plus. six mois à quatre ans, les personnes enceintes et les résidents des foyers de soins de longue durée. Pour prendre rendez-vous et confirmer leur éligibilité, les Ontariens peuvent se rendre au page web du ministère de la santé.

Les vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) financés par l’État ne sont pas non plus actuellement fournis par les pharmacies, indique TPH, ajoutant que ceux qui ont au moins 60 ans peuvent parler à leurs prestataires de soins de santé s’ils souhaitent les obtenir (moyennant un coût).

Le ministère de la Santé de l’Ontario a lancé un nouveau programme de prévention du VRS pour les enfants et les nourrissons à haut risque, offrant aux résidentes enceintes (âgées de 32 à 36 semaines) le vaccin par l’intermédiaire de leur fournisseur de soins prénatals. Les nourrissons nés cette année et l’année prochaine, ainsi que les enfants à haut risque âgés de moins de 24 mois, peuvent recevoir un traitement par anticorps monoclonaux pour une protection immédiate contre le VRS – qui, selon TPH, est disponible dans les centres de naissance, les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les prestataires de soins primaires.

Où se faire vacciner contre la grippe

Bien que les cliniques de vaccination de masse ne soient plus proposées, il existe toujours des cliniques sans rendez-vous, des pharmacies participantes et des prestataires de soins de santé primaires qui fournissent des vaccins contre la grippe et des vaccins mis à jour contre la COVID-19.

« Les prestataires de soins de santé primaires et les pharmacies sont des partenaires essentiels dans la vaccination, en particulier pendant la saison des maladies respiratoires. Leur accessibilité, la confiance de la communauté et leur expertise en font des collaborateurs essentiels pour parvenir à une couverture vaccinale généralisée pour la protection de la santé publique », a déclaré un porte-parole de TPH à CTV News. Toronto dans un communiqué.

Les Torontois peuvent réserver leurs enfants éligibles pour leurs vaccins via les TPH portail de réservation en ligne.

Toutefois, les enfants de moins de deux ans ne peuvent pas se faire vacciner contre la grippe en pharmacie.

Pour ceux qui ont au moins 65 ans, trois vaccins différents contre la grippe sont disponibles cette saison : une dose standard qui protège contre quatre souches du virus, un vaccin avec adjuvant qui protège contre trois souches et contient une substance qui aide le receveur à développer une une réponse immunitaire améliorée au virus et un vaccin à haute dose, qui protège contre quatre souches, mais à une dose plus élevée.

Certains bureaux de santé publique locaux administreront ces vaccins, et les Ontariens peuvent se référer au localisateur de bureaux de santé publique de la province pour déterminer lequel ils peuvent visiter.