TP-Link Deco S4 ne coûte que 95 £ pour Prime Day

Les systèmes Wi-Fi maillés sont la meilleure solution pour les signaux Wi-Fi et les vitesses Internet médiocres dans votre maison, et cette offre Prime Day est une bonne chose.

Le Deco S4 n’est pas un système haut de gamme, mais à ce prix, vous vous en ficherez – il devrait quand même guérir vos non-spots Wi-Fi.

Habituellement, c’est 129,99 £ (ce qui est un bon rapport qualité-prix), mais Amazon a réduit de 35 £ pour Prime Day, ce qui en fait seulement 95 £.

Obtenez le TP-Link Deco S4 pour 95 £

Ce n’est pas le moins cher que nous ayons jamais vu – c’était 89,99 £ le Black Friday, mais c’est toujours un bon prix pour un kit Wi-Fi maillé à trois unités.

Le Deco S4 prétend couvrir jusqu’à 4 000 pieds carrés et il bénéficie également de l’intégration Alexa (pour le mot de passe du réseau invité) et dispose d’une application décente. Il existe également deux ports Gigabit Ethernet sur chaque appareil.

Un point à garder à l’esprit est que les deux satellites communiquent directement avec le primaire, de sorte que ce système est mieux installé dans une configuration « hub-and-spoke » où les deux autres unités peuvent être placées là où elles ont toujours une forte connexion avec le principal, plutôt qu’en ligne avec le troisième le plus éloigné.

De plus, contrairement aux systèmes plus chers de TP-Link, tels que le P9, cela n’utilise pas la technologie de mise en réseau CPL pour communiquer en utilisant le câblage secteur de votre maison.

Néanmoins, avec des vitesses allant jusqu’à environ 170 Mbps, ce qui est bien plus rapide que la plupart des connexions haut débit au Royaume-Uni, ce système maillé économique est une bonne affaire et offrira une couverture et des vitesses Wi-Fi considérablement meilleures dans votre maison qu’un seul routeur fourni par le FAI.

