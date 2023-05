Tozo X1 Golden à revoir

Tozo est une marque en pleine croissance sur le marché des accessoires mobiles et ses écouteurs reçoivent des éloges sur Amazon depuis un certain temps déjà. Entrez dans le Tozo X1 Golden – les écouteurs sans fil haute résolution les plus haut de gamme de la société avec prise en charge LDAC et suppression active du bruit. Le X1 Golden, en particulier, a obtenu une note de 4,7 étoiles sur Amazone et nous avons maintenant reçu notre unité d’examen pour voir s’ils sont à la hauteur de leurs revendications. Avant cela, voici un déballage rapide et les premières impressions.

Le X1 Golden est livré dans une boîte élégante qui se déplie pour révéler les principales caractéristiques des écouteurs. La boîte contient les oreillettes, leur étui de recharge, un câble USB-C pour la recharge et cinq paires d’embouts en silicone allant de la taille S à XXL pour que vous trouviez forcément une paire qui fonctionne bien avec vos oreilles. Les X1 Golden sont également étanches aux éclaboussures IPX6, vous pouvez donc les utiliser au gymnase.

Les bourgeons présentent un design noir mat élégant avec des tiges courtes. Chaque oreillette contient un pilote dynamique de 12 mm couvrant une large plage de fréquences de 12 Hz à 44,1 kHz. Grâce à la prise en charge du codec LDAC, X1 Golden peut diffuser de la musique 24bit/96khz. Ils s’associent via Bluetooth 5.3 à n’importe quel appareil et disposent également d’une suppression active du bruit pouvant atteindre 42 dB.

Le boîtier de charge dispose d’un écran LED intégré pour afficher la charge de votre batterie et il peut se charger via USB-C et sans fil sur un chargeur compatible Qi. Tozo revendique 32 heures de lecture avec le boîtier que nous nous assurerons de tester dans notre examen complet.