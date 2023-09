Toys R Us va ouvrir de nouveaux magasins aux États-Unis ainsi que des boutiques dans les aéroports et les navires de croisière

Toys R Us prépare un retour audacieux aux États-Unis, en prévoyant d’étendre sa présence physique avec pas moins de 24 nouveaux magasins phares et un déploiement distinct dans les aéroports et sur les bateaux de croisière à partir de cette période des fêtes.

La société mère du détaillant de jouets, WHP Global, a annoncé vendredi ce qu’elle a appelé l’expansion « Air, Terre et Mer ». Toys R Us a pour objectif de commencer à ouvrir jusqu’à deux douzaines de magasins phares dès l’année prochaine en partenariat avec Go! Groupe de vente au détail. La société prévoit de déployer des sites dans des « villes de premier ordre » qui complètent son empreinte commerciale actuelle, a indiqué WHP.

Le premier magasin d’aéroport devrait ouvrir ses portes en novembre, à temps pour les fêtes de fin d’année, dans le terminal A de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth, le deuxième aéroport le plus fréquenté au monde.

« La marque Toys R Us connaît une croissance rapide et notre expansion dans les airs, sur terre et sur mer témoigne de la force de la marque », a déclaré Yehuda Shmidman, président-directeur général de WHP, dans un communiqué.

Le plan d’expansion poursuit une lente renaissance de la marque autrefois omniprésente.

Toys R Us a déposé son bilan en 2017, mais n’a pas pu s’en sortir tout seul, ce qui l’a poussé à la liquidation. En janvier de la même année, la société exploitait 1 691 magasins et 257 magasins sous licence dans 38 pays, selon un dossier déposé auprès de la SEC. WHP a acquis une participation majoritaire dans la société mère de Toys R Us, Tru Kids, en 2021. La société prévoyait d’ouvrir davantage de magasins Toys R Us à travers le pays, après la fermeture des deux seuls sites restants de la marque aux États-Unis plus tôt en 2021.

À l’époque, Shmidman avait déclaré qu’il espérait ouvrir une combinaison de magasins phares, éphémères et d’aéroports alors que le pays émergeait dans un paysage de vente au détail post-Covid. À l’été 2021, WHP a annoncé le déploiement de plus de 400 nouveaux magasins Toys R Us à Macy’s emplacements à travers le pays.

Dans un communiqué publié vendredi, Shmidman a déclaré que la société avait augmenté l’empreinte mondiale de Toys R Us de plus de 50 % depuis l’acquisition, avec plus de 1 400 magasins et sites e-commerce dans 31 pays.

L’un de ces magasins est son magasin phare actuel sur deux niveaux, situé dans le mégacentre commercial American Dream, dans le New Jersey. L’emplacement de 20 000 pieds carrés comprend des expériences pour les enfants telles qu’un toboggan sur deux étages, un café et un glacier.

WHP a déclaré à CNBC que les nouveaux magasins phares seraient calqués sur l’emplacement d’American Dream avec des expériences de shopping « immersives ». Mais le New Jersey le magasin restera probablement le plus grand emplacement.

L’expansion amènera également des magasins dans les aéroports et les compagnies de croisière, alors que l’entreprise cherche à suivre le développement du commerce de détail de voyage. Le premier magasin en son genre à l’aéroport de Dallas, en partenariat avec Duty Free Americas, permettra aux clients d’acheter leurs jouets et produits régionaux préférés avant de monter à bord d’un vol, et la société prévoit également d’offrir une gamme de jouets et articles sur le thème des croisières pour cette industrie.

La marque Toys R Us génère chaque année plus de 2 milliards de dollars de ventes au détail mondiales, a déclaré WHP.