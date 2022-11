Toyota Trailhunter SEMA Concept présente en avant-première un modèle de production adapté aux terres

Envie de vous éloigner des sentiers battus ? Après une journée sur Twitter, je ne peux pas vous reprocher de vouloir vous éloigner le plus possible de la civilisation. Habituellement, ce genre d’atterrissage lointain est laissé à l’industrie du marché secondaire, mais Toyota veut changer cela, et son concept SEMA nous donne une idée de comment.

Toyota a dévoilé cette semaine le concept Trailhunter au salon SEMA. Bien qu’il s’agisse actuellement d’un concept, ce que l’on voit ici ne le restera pas éternellement, car Toyota a l’intention de développer une gamme de camions et de VUS qui offrent des capacités terrestres. Le concept présenté au SEMA est basé sur le pick-up pleine grandeur Tundra, mais Toyota n’a pas encore confirmé quels modèles auront ou non des versions Trailhunter.

Ce concept spécifique contient un certain nombre de mises à niveau par rapport au Tundra standard. Sa suspension est spécialement conçue pour l’atterrissage et ajoute des éléments de confort hors route comme des plaques de protection, différents pare-chocs, un éclairage supplémentaire, une galerie de toit, un réfrigérateur et une tente sur le toit. La conception actuelle du concept est plutôt cool et les modèles de production Trailhunter auront probablement une esthétique unique, mais pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que les variantes de production recevront un badge unique.

C’est tout ce que Toyota a vraiment mentionné en ce qui concerne le concept Trailhunter pour le moment. Le constructeur automobile promet de nous donner plus d’informations en 2023, mais pour l’instant, l’OEM a déclaré que les véhicules de production Trailhunter “offriront une polyvalence et une protection du terrain ainsi que des performances de portance et des fonctionnalités de stockage pour [customers’] l’équipement, le matériel de récupération et les nécessités du camp de base.”