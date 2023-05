Toyota redessine le pick-up Tacoma dans un contexte de concurrence accrue chez les intermédiaires

Toyota détient une part d’environ 40 % du segment américain des camionnettes intermédiaires depuis 2019, lorsque Moteur Ford et Jeep a réintégré le marché, selon Edmunds. C’est en baisse par rapport à une part de marché de plus de 60 % il y a dix ans – malgré les ventes de Tacoma qui ont bondi d’environ 150 % depuis lors – alors que les constructeurs automobiles rivaux ont lancé de nouveaux camions.

« [Tacoma] est le véhicule le plus vendu du segment… notre intention est que cela reste », a déclaré à CNBC Joseph Moses, directeur général des camions et des VUS de Toyota Amérique du Nord.« Nous pensons vraiment que nous avons cela en place avec ce nouveau modèle. »

Le Tacoma est en tête du segment des camionnettes intermédiaires en termes de ventes depuis près de 20 ans, alors que des concurrents tels que Ford, Jeep et Chevrolet sont venus, sont partis et sont revenus dans le segment. Les camionnettes intermédiaires représentaient 4,4 % des ventes totales de véhicules aux États-Unis en 2022, selon la société de recherche automobile Edmunds.

La Toyota arrière est Moteurs généraux , qui vend les Chevy Colorado et GMC Canyon. Edmunds rapporte que la part du constructeur automobile de Detroit dans le segment des camionnettes intermédiaires américaines l’an dernier était d’environ 19 %, suivi par Stellantide ‘ Jeep Gladiator à 12,8% et Nissan Frontier à 12,5%

Le Tacoma 2024, que Toyota a dévoilé tôt vendredi, présente de nouveaux designs extérieurs et intérieurs en plus de technologies de sécurité, de commodité et de performance améliorées. Il proposera deux options de moteurs quatre cylindres turbocompressés de 2,4 litres, dont un modèle hybride «i-FORCE MAX» qui produit 326 chevaux et 465 livres-pied de couple.

Le dévoilement de Tacoma intervient après que Ford a présenté son nouveau Ranger pour le marché américain et que GM a lancé ses modèles Colorado et Canyon de nouvelle génération. Tous ces camions proposent des modèles tout-terrain ou de performance plus chers.

Le nouveau modèle Tacoma « Trailhunter » est un camion d’apparence robuste destiné aux passionnés d’atterrissage – une combinaison de tout-terrain et de camping qui peut utiliser le lit ou le toit du véhicule pour dormir. Le constructeur automobile japonais s’est associé à la société australienne ARB pour équiper le véhicule.