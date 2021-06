Toyota présente ses excuses à la famille d’un employé qui s’est suicidé à cause du harcèlement au travail

Le président de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, a rencontré la famille de l’homme, qui avait 28 ans au moment de son décès, et lui a présenté des excuses. Un règlement pour un montant non divulgué a été conclu en avril, mais une déclaration à ce sujet n’a été publiée que lundi.

L’employé, dont le nom n’a pas été révélé en raison de problèmes de confidentialité, travaillait au département de conception de véhicules au siège du constructeur automobile à Toyota, dans la préfecture d’Aichi, depuis mars 2016, où il était régulièrement maltraité par son patron immédiat, notamment en lui disant des choses telles que « Tu es stupide, » « Tu es un idiot, » et « Tu ferais mieux de mourir. Après quatre mois au bureau, il a pris un congé de trois mois et a reçu un diagnostic de trouble d’adaptation, une condition liée au stress qui peut causer la dépression, l’anxiété et le retrait social. Lorsque l’homme a repris son travail, il a été affecté à une autre section, mais aurait été contraint de s’asseoir près de son ancien supérieur. Un an plus tard, il s’est suicidé dans sa chambre d’un dortoir d’entreprise.

Dans une réponse écrite que Toyota a envoyée à la famille un an plus tard, le constructeur automobile a reconnu un lien de causalité entre le harcèlement et le congé de l’homme, mais a nié un lien entre les abus et le suicide, ont rapporté les médias japonais.

En 2019, une commission régionale du travail a reconnu son décès comme étant lié au travail, donnant droit à une indemnisation à sa famille. Le constructeur automobile et la famille sont parvenus à un règlement à l’amiable en avril, mais la déclaration concernant la question n’a été faite qu’après que le président du géant automobile, Akio Toyoda, se soit excusé auprès de la famille en personne. Toyoda a déclaré que la société « prend au sérieux le fait que la précieuse vie de notre employé a été perdue » et promis de « transformer Toyota » en améliorant les mesures de prévention tout en «garder votre fils dans notre mémoire. Les médias ont cité la déclaration, qui poursuit en disant que la société « continuera à travailler pour créer un climat de travail confortable… et sans tolérer le harcèlement de la part de ses supérieurs. »

En avril 2020, Toyota a révisé sa politique interne sur les sanctions en cas d’abus par les supérieurs, entre autres mesures, pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise.

L’avocat de la famille, Yoshihide Tachino, a déclaré à l’AFP que le Japon restait « célèbre » pour de mauvaises conditions de travail. Il a dit qu’il y a beaucoup de cas de décès dus au surmenage, mais le nombre de plaintes pour harcèlement au travail est également en augmentation.

Une enquête menée en 2016 par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a montré que 32,5% des employés avaient été victimes de harcèlement de pouvoir au cours des trois dernières années, et que c’était la raison la plus courante pour laquelle les personnes sollicitaient des conseils.

Certains voient la racine du problème dans la tradition japonaise de styles de gestion hautement autoritaires et de déférence envers ceux qui détiennent l’autorité. Les critiques soulignent également que les abus sur le lieu de travail peuvent parfois être utilisés comme méthode pour inciter un employé à démissionner de son propre chef, permettant à l’entreprise d’éviter de le licencier.

« Le harcèlement par le pouvoir ruine la vie des individus et des personnes qui les entourent. L’entreprise doit faire de sérieux efforts pour améliorer son environnement de travail », Les médias japonais ont cité la déclaration de la famille de l’homme décédé, qui a été publiée par leur avocat.

Afin de lutter contre le problème, en juin dernier, le gouvernement japonais a introduit le Power Harassment Prevention Act, qui énonce des mesures de prévention du harcèlement pour les grandes entreprises. La loi oblige les employeurs à prendre certaines mesures pour prévenir le harcèlement de pouvoir, comme la mise en place d’un système de conseil pour les employés et l’interdiction aux employeurs de punir le personnel pour avoir déposé des plaintes pour harcèlement de pouvoir. A partir de l’année prochaine, la loi s’appliquera aux petites et moyennes entreprises.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !