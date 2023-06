Toyota partage une hausse après avoir annoncé des plans pour les véhicules électriques à batterie de nouvelle génération

Ceci est accompagné d’un modèle de spécification plus élevée qui est en cours de recherche et développement. Ce modèle vise une amélioration de 50% de l’autonomie en croisière par rapport au produit actuel.

Toyota a pour objectif de vendre 1,5 million de véhicules 100 % électriques par an d’ici 2026 et de vendre 3,5 millions de véhicules 100 % électriques par an d’ici 2030.

Plus particulièrement, Toyota a déclaré avoir découvert une percée technologique qui surmonte le défi de la durabilité de la batterie dans ses batteries à semi-conducteurs, et à ce titre, la société « revoit son introduction aux VHE conventionnels et accélère [its] développement en tant que batterie pour les BEV. »

Les VHE font référence aux véhicules électriques hybrides, c’est-à-dire des véhicules propulsés par un moteur à combustion interne conventionnel en combinaison avec un ou plusieurs moteurs électriques.

Cela pourrait signaler un changement continu dans la stratégie EV du constructeur automobile sous la direction du nouveau PDG Koji Sato, qui a pris la barre en avril. En février, Sato a déclaré que la société « accélérerait le développement des BEV avec une approche différente de celle d’avant ». Nikkei a rapporté.

Sous l’ancien PDG Akio Toyoda, Toyota avait été critiqué pour son approche lente des voitures tout électriques, s’en tenant à la conviction que les véhicules tout électriques ne faisaient qu’un. solution, et non la solution, pour l’objectif de l’entreprise de devenir neutre en carbone. Cette stratégie a persisté même jusqu’à la fin de 2022, lorsqu’elle a dévoilé de nouveaux modèles Prius hybrides.