Toyota obtient un financement pour développer une version à pile à combustible à hydrogène du Hilux

Toyota Motor Manufacturing UK dirige le consortium, qui est soutenu par 5,7 millions de livres sterling (environ 7 millions de dollars) de financement de l’industrie et 5,6 millions de livres sterling du gouvernement britannique. Thatcham Research, D2H, ETL et Ricardo sont également impliqués dans le projet.

La version originale du Hilux remonte aux années 1960, et plusieurs itérations du véhicule ont été développées depuis. Le gouvernement britannique a déclaré qu’une pile à combustible Hilux serait “idéale pour une utilisation dans des environnements isolés où la recharge de véhicules électriques n’est pas pratique”.

Les nouvelles de vendredi représentent le dernier mouvement de Toyota dans le secteur. L’entreprise a commencé à travailler sur le développement de véhicules à pile à combustible en 1992. En 2014, elle a lancé la Mirai, une berline à pile à combustible à hydrogène.

Parallèlement à la Mirai, Toyota a participé au développement de plus gros véhicules à pile à combustible à hydrogène. Il s’agit notamment d’un bus appelé Sora et de prototypes de camions lourds. En plus des piles à combustible, Toyota envisage d’utiliser l’hydrogène dans les moteurs à combustion interne.

Bien que l’entreprise soit connue pour ses véhicules hybrides et à pile à combustible à hydrogène, elle tente également d’avancer sur le marché de plus en plus concurrentiel de la batterie électrique, où des entreprises comme Tesla et Volkswagen se bousculent pour se positionner.

Cela n’a pas été sans défis et en juin 2022, Toyota a émis un rappel de sécurité pour plus de 2 000 de ses SUV tout électriques, le bZ4X.