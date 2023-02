Toyota lance le Grand Highlander 2024 avec une troisième rangée plus spacieuse

Toyota Highlander à trois rangées repousse déjà les limites de ce que je considérerais comme un VUS “intermédiaire”, mais apparemment, il y avait encore de la place pour aller plus gros. Cette semaine au Salon de l’auto de Chicago, le constructeur automobile a dévoilé le Grand Highlander 2024. Le nouveau modèle est plus long et plus large, avec encore plus de place pour les passagers de la troisième rangée et leur chargement.

Le Grand Highlander a été conçu exclusivement pour les conducteurs américains, alors les concepteurs CALTY de Toyota sont allés plus loin. Le look reste conforme à celui de l’OG Highlander, mais le carénage avant “en tête de marteau” du constructeur automobile et les épaules du SUV sont un peu plus carrés. je vois plus qu’un peu RAV4 L’ADN dans ses passages de roue épais et ses phares anguleux. Le VUS intermédiaire le plus spacieux de la marque, selon Toyota, a maintenant autant de volume intérieur qu’un concurrent de taille normale.

La majeure partie du volume supplémentaire se manifeste dans la troisième rangée et la zone de chargement plus spacieuses et “de taille adulte” à l’arrière. Le Grand Highlander dispose d’environ 6 pouces d’espace supplémentaire pour les jambes à la troisième rangée par rapport aux 28 pouces du Highlander standard. Il y a aussi plus d’espace pour la tête et les épaules et de l’espace pour sept valises de la taille d’un bagage à main, même avec tous les sièges déployés. Pliez les sièges à plat et l’espace de chargement total s’étend à 98 pieds cubes.

Les trois rangées comportent des compartiments pour le stockage du téléphone ou de la tablette et des ports de charge USB-C dédiés. Au total, il y a sept ports USB répartis dans l’habitacle et 13 porte-gobelets. C’est un parcelle de boissons.

Les acheteurs auront le choix entre trois options de moteur pour le Grand Highlander dans les configurations à traction avant et à traction intégrale : il y a le moteur à essence turbocompressé de 2,4 litres de base et une option hybride de 2,5 litres. Au sommet de la gamme, le système Hybrid Max de Toyota associe un moteur à combustion turbocompressé de 2,4 litres à deux moteurs électriques pour produire une puissance combinée de 362 chevaux et un couple de 400 livres-pied. La transmission intégrale est de série pour le Max, qui revendique également un temps de 6,3 secondes de 0 à 60 mph et une capacité de remorquage de 5 000 livres.

Toyota



Les deux modèles hybrides disposent d’une prise de courant alternatif de 1 500 watts, qui peut alimenter et charger des appareils électroniques ou des consoles de jeux, à partir du niveau Limited. Le non hybride reçoit une prise de 100 watts.

À l’avant, le tableau de bord du Grand Highlander abrite un écran d’infodivertissement standard de 12,3 pouces – le même système que nous avons vu précédemment dans le nouvelle toundra et le Highlander normal. Il comprend la suite de services connectés 4G LTE de Toyota pour la navigation dans le cloud et la recherche de destinations, un point d’accès Wi-Fi, des mises à jour en direct et plus encore, ainsi que Apple CarPlay sans fil standard et Android Auto connectivité.

Le Toyota Grand Highlander 2024 sera proposé dans les versions XLE, Limited et Platinum avec la suite d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.0 de série et la nouvelle assistance à la conduite proactive, qui applique une assistance au freinage ou à la direction pour aider les conducteurs à naviguer dans les virages tout en améliorant le régulateur de vitesse adaptatif également de série. . Les prix, les spécifications plus détaillées et la date de mise en vente seront annoncés plus tard cette année.