Toyota investit 5,6 milliards de dollars pour construire des batteries de véhicules électriques, malgré ses propres doutes

La déclaration de Toyota sur l’investissement dans la nouvelle usine de batteries suggère qu’elle cherche toujours des moyens de respecter des règles d’émission plus strictes sans dépendre uniquement des véhicules électriques alimentés par batterie.

“Toyota estime qu’il existe plus d’une option pour atteindre la neutralité carbone. Il estime également que les moyens de réduire les émissions de CO2 autant que possible et le plus rapidement possible tout en protégeant les moyens de subsistance de ses clients varient considérablement selon le pays et la région, », a déclaré Toyota dans son communiqué. “Avec cela à l’esprit, Toyota continuera à faire tout son possible pour répondre avec souplesse aux besoins de ses différents clients dans tous les pays et régions en proposant plusieurs groupes motopropulseurs et en proposant autant d’options que possible.”