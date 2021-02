DETROIT: Toyota Motor Corp et son partenaire fournisseur de longue date Denso Corp feront équipe avec la start-up de voitures autonomes Aurora pour développer et construire des fourgonnettes autonomes pour les réseaux de transport, ont annoncé mardi les entreprises.

L’accord donne à Aurora, basée à San Francisco, une voie plus claire vers la rentabilité car elle est en concurrence avec Waymo d’Alphabet Inc, Cruise et Argo AI, propriété majoritaire de General Motors Co, dont les principaux investisseurs sont Ford Motor Co et Volkswagen AG.

Les mini-fourgonnettes Toyota Sienna seront équipées du système de conduite autonome d’Aurora, avec une flotte d’essai qui sera déployée d’ici la fin de 2021. Le plan est de déployer les véhicules quelque temps après dans la flotte de covoiturage d’Uber Technologies et ceux d’autres non spécifiés. entreprises.

En décembre, Aurora a annoncé qu’elle achetait l’unité de conduite autonome d’Uber, l’Advanced Technologies Group (Uber ATG), dans le cadre d’une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, bien en dessous de l’évaluation antérieure d’ATG de 7,25 milliards de dollars.

Toyota et Denso étaient des investisseurs dans Uber ATG, aux côtés du groupe japonais SoftBank. Toyota travaillait avec Uber ATG pour développer un système de conduite autonome à déployer sur la Sienna, selon des dirigeants d’ATG.

Le nouvel accord d’Aurora avec Toyota et Denso étend la collaboration antérieure entre les deux sociétés japonaises et Uber ATG. Toyota reste un investisseur dans Uber et a transféré sa participation au capital d’ATG à Aurora dans le cadre de la transaction de décembre, selon une source proche de l’accord.

Dans le cadre de la transaction de décembre impliquant ATG, Uber a accepté d’investir 400 millions de dollars dans Aurora, dans un accord qui valorise Aurora à 10 milliards de dollars. Les deux sociétés ont convenu de collaborer sur des véhicules autonomes pour les réseaux de transport et de livraison de nourriture d’Uber.

Aurora a déclaré qu’elle explorerait avec Denso la production de masse de composants autonomes et avec Toyota le développement de services de mobilité, y compris le financement, l’assurance et la maintenance.

Aurora a également conclu un accord avec le constructeur de camions lourds PACCAR pour développer des systèmes de conduite autonome pour la livraison de fret long-courrier.

Auparavant, Aurora avait conclu des pactes de développement avec Volkswagen et Hyundai Motor. VW a finalement acheté une participation importante dans Argo, tandis que Hyundai a formé une joint-venture appelée Motional avec le fournisseur Aptiv pour développer des véhicules autonomes pour les flottes de robots-taxis.